Сотрудник медицинской службы УЕФА Йенс Клайнефельд извинился за слишком откровенное общение с медиа после инцидента с Кристианом Эриксеном. Клайнефельд был одним из тех, кто проводил реанимационные действия с игроком, а после встречи он раскрыл прессе подробности произошедшего.

«Я не собирался говорить об Эриксене. Хотел лишь подчеркнуть важность реанимационных действий», – приводит слова Клайнефельда TV 2 . Врач отметил, что расстроен тем, что выложил журналистам слишком много, не имея достаточного опыта в общении с представителями медиа.

Клайнефельд рассказал о первых словах Эриксена, которые футболист произнес, когда пришел в сознаниие. В частности, полузащитник сборной Дании сказал «Черт, мне же только 29 лет...». Датский футбольный союз раскритиковал УЕФА за чрезмерную откровенность доктора.

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В субботу, 12 июня, Кристиан потерял сознание на 43-й минуте матча группового этапа против Финляндии. Его привели в чувство примерно через 10 минут и доставили в госпиталь Rigshospitalet в Копенгагене.

Эриксена выписали из больницы спустя шесть дней, 18 июня. Футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

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