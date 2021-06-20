Члены городского совета Мюнхена выступили с предложением осветить «Альянц-Арену» в цветах радужного флага на матче третьего тура Евро-2020 между Германией и Венгрией.

«Мюнхен поддерживает разнообразие, терпимость и подлинное равенство в спорте и в обществе. По случаю матча между Германией и Венгрией совет хочет послать видимый сигнал поддержки ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого местным правительством. Этот закон представляет собой новый крайний предел лишения избирательных прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Подобный акт – последний из ряда мер за последние годы, которые представляют собой систематическое ограничение верховенства закона и основных свобод в Венгрии.

В этой ситуации матч сборной Германии против Венгрии представляет общественную платформу, на которой можно послать сигнал о том, что Мюнхен выступает за разнообразное и толерантное общество. Спорт, и футбол в частности, также олицетворяют эти ценности», – говорится в заявлении городского совета Мюнхена.

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15 июня венгерский парламент принял закон, запрещающий обмен информацией, которая считается пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности среди лиц моложе 18 лет.

Матч Германия – Венгрия состоится 23 июня в Мюнхене. Стартовый свисток – в 22:00 (мск).

Перед третьим туром немцы занимают вторую строчку группы F с тремя очками. Венгры – на последнем месте с одним баллом.

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