Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Интер». Миланцы ищут футболиста на замену Кристиану Эриксену.

Донни входит в список целей «Интера», но в «Манчестер Юнайтед» хотят получить за голландца минимум 30 млн евро, что не устраивает «нерадзурри». Итальянцы готовы взять 24-летнего игрока в аренду, сообщает Calciomercato

Из-за проблем Эриксена с сердцем «Интеру» приходится искать датчанину замену – ему имплантировали кардиостимулятор, с которым запрещено играть в Италии. В стране действует специальный протокол Организационного кардиологического комитета, запрещающий занятия контактными видами спорта при установленном кардиостимуляторе.

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В субботу, 12 июня, Кристиан потерял сознание на 43-й минуте матча группового этапа против Финляндии. Его привели в чувство примерно через 10 минут и доставили в госпиталь Rigshospitalet в Копенгагене.

Его выписали спустя шесть дней. Футболист уже сообщил, что поддержит сборную Дании в матче против России.

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