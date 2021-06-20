Герои Eurosport.ru – шеф-редактор Михаил Бирюков, редактор футбольного раздела Артем Буторин и авторы Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов – обсудили прошедший второй тур Евро, выделили главных героев и самые интересные сборные.

А кто поразил вас? После просмотра видео поучаствуйте в голосовании и определите лучших игроков на своих позициях.

Евро-2020 «Интер» нашел замену Эриксену в «МЮ» ЧАС НАЗАД

Время проголосовать, кого вы считаете героями второго круга:

Евро-2020 «Альянц-Арену» хотят окрасить цветами радуги в матче Германии 2 ЧАСА НАЗАД