Сборная Италии обыграла команду Уэльса со счетом 1:0 в третьем туре группового этапа Евро-2020.
Счет на 39-й минуте открыл Маттео Пессина. После подачи Марко Верратти со штрафного полузащитник «Аталанты» переправил мяч в дальний нижний угол.
На 55-й минуте судья Овидиу Хацеган показал прямую красную карточку защитнику сборной Уэльса Итану Ампаду, который наступил на ногу Федерико Бернардески.
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- Сборная Италии набрала 9 очков и финишировала на первом месте в группе А. Валлийцы стали вторыми с четырьмя баллами.
- В параллельном матче Швейцария победила сборную Турции со счетом 3:1. Швейцарцы заняли третье место с 4 очками, турки не набрали ни балла и замкнули таблицу.
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