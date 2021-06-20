Опубликовано 20/06/2021 в 17:51 GMT | Обновлено 20/06/2021 в 17:55 GMT

Сборная Италии обыграла команду Уэльса со счетом 1:0 в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Счет на 39-й минуте открыл Маттео Пессина. После подачи Марко Верратти со штрафного полузащитник «Аталанты» переправил мяч в дальний нижний угол.

На 55-й минуте судья Овидиу Хацеган показал прямую красную карточку защитнику сборной Уэльса Итану Ампаду, который наступил на ногу Федерико Бернардески.

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Сборная Италии набрала 9 очков и финишировала на первом месте в группе А. Валлийцы стали вторыми с четырьмя баллами.

В параллельном матче Швейцария победила сборную Турции со счетом 3:1. Швейцарцы заняли третье место с 4 очками, турки не набрали ни балла и замкнули таблицу.

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