Сборная Швейцарии одолела Турцию в заключительном матче группового этапа Евро-2020 – 3:0. За победителей два мяча забил Джердан Шачири, еще один точный удар на счету Хариса Сеферовича. У Турции единственный гол во встрече и во всем турнире записал Ирфан Кахведжи.

Швейцария вышла вперед уже на 6-й минуте, а на 26-й удвоила преимущество. Во второй половине Турции удалось отквитать один мяч – команда Сенола Гюнеша забила 35-м ударом на Евро. Но уже через 6 минут Шачири установил окончательный счет. Хет-трик из ассистов на счету бывшего игрока ЦСКА Стивена Цубера.

Швецария набрала 4 очка и сравнялась по набранным с Уэльсом, но заняла третье место в группе за счет хедшей разницы мячей.

Турция проиграла все три встречи и стала первой командой, вылетевшей с Евро.

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