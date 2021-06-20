Перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании в медиапространстве полыхнуло. Игроки датской команды поделились ожиданиями от встречи на стадионе «Паркен» в Копенгагене, но в России эти слова многим пришлись не по вкусу.

Что произошло

Все началось с самоуверенного комментария Юссуфа Поульсена – форвард сборной Дании заявил, что от матча против сборной России ожидает только победы. «Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник. Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», – сказал Поульсен.

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Похже масла в огонь подлил защитник датской команды Янник Вестергор. «У нас по-прежнему большие амбиции. Мы выйдем и победим Россию. Надеюсь, Бельгия поможет нам, и турнир для нас не закончится. Думаю, наша игра против лучшей команды в мире – Бельгии, – подтверждает, что мы играем на чрезвычайно высоком уровне и можем бороться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а там посмотрим уже», – заявил Вестергор.

Янник Вестергор, сборная Дании Фото: Imago

Нападающий сборной Дании Андреас Сков Ольсен был чуть более осторожен в высказываниях, но без оценки соперника все равно не обошлось. «Нам нужно обрести ту же энергию, которая была у нас в матче с Бельгией. Если соперник закроется в обороне, мы должны будем играть быстро, двигать мяч, убегать от защитников и наносить удары по воротам. Мы идем за победой, но играть против обороняющейся команды бывает сложно. Если у нас хватит терпения, мы сможем создать некоторые возможности, которые нужно будет реализовать», – сказал Ольсен.

Не всем понравились и слова главного тренера датчан Каспера Хьюлманда, который отвесил весьма двусмысленный комплимент в адрес команды Станислава Черчесова. «Русские тоже кое-что умеют. Они знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Есть Дзюба, Головин и другие талантливые игроки. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать. Им нужна ничья. Также я рад, что матч пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Будет тяжелый бой. Но я устал говорить о том, что мы хорошо играем, но проигрываем. Теперь нам нужно выйти и одержать победу. Это то, к чему мы стремимся», – сказал Юлманд.

Какой была реакция

«Наша страна впервые выиграла трофей, когда люди в Дании сравнивали футбол с Африкой и пингвинами. Датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по жопе не нахлопают. Единственное, ради объективности стоит отметить: футболисты сборной Дании играют в ведущих европейских клубах, а у нас таких два: один играет, второй лавку протирает.

Допускаю, что самоуверенные высказывания – это психологический момент. Они ж такие мерзотные. В Дании даже отказались впускать наших болельщиков – выжимают максимум из любой ситуации, которая возможна. Посмотрим, получится или нет. Мечтаю, чтобы у них ничего не получилось, и они без шансов улетели с последнего места», – бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не подбирал выражений – слова датчан его, кажется, очень задели

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков, в свое время подаривший миру великий мем про колхоз, также дал оценку словам игроков сборной Дании. «Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем – говорят, что это действует. Может быть, для российской сборной высказывания датчан послужат лишней мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро – это и есть огромная мотивация. Подобные тренерские приемы прошли мимо меня. Считаю, что показывать подобные слова футболистам и пытаться таким образом мотивировать – это в пользу бедных: стимул либо есть, либо его нет. Лично для меня это не служило бы мотивацией», – заявил Широков.

Роман Широков Фото: Getty Images

На высказывания датской стороны в адрес сборной России отреагировали даже в Госдуме. Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выступил с осуждающей речью. «Что касается самоуверенных высказываний датчан, пусть говорят, нет никаких проблем. Но стоит отметить, что это полное неуважение. Наши еще не ответили, но важно не высказываться: важно делать. Наших ребят слова датских футболистов должны подхлестнуть. Они должны показать всё, на что способны, даже больше. Принципиально доказать, что Россия не только спортивная держава, но и футбольная страна», – заявил Свищев.

Из сборной России на слова Поульсена, Вестергора и остальных последовала довольно сдержанная реакция. Александр Головин заявил, что на высказывания соперников в национальной команде никто не обращает внимания – все максимально мотивированы и настроены и без этого. А пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров отметил, что игрокам сейчас советуют ничего не читать и полностью сконцентрироваться на подготовке к матчу. «Что касается слов Поульсена и возможной мотивации из-за этого, то с ней и так проблем нет. Все четко понимают цену матча и что стоит на кону», – сказал Владимиров.

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