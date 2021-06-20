Клубную карьера полузащитника Стивена Цубера нельзя назвать яркой и выдающейся. В 2013-м 21-летний футболист перешел в ЦСКА из «Грассхоппера» и тут же попал под прессинг. От игрока молодежной сборной Швейцарии в Москве ожидали многого. Его трансфер случился в период масштабных перемен, когда клуб покинули многие крепкие легионеры: Хонда, Вагнер, Гонсалес, Жезус, Секу.

Стивена подписали на пять лет в надежде на крутой апгрейд и выгодную продажу в солидный европейский клуб, но затея провалилась. Швейцарец слабо проявлял себя в роли левого вингера и почти не помогал партнерам, сделав 1+2 в дебютном сезоне. Несмотря на неважную статистику, именно из ЦСКА Цубер получил первый вызов во взрослую сборную. В национальной команде ценили скорость и работоспособность футболиста, также как верили в то, что результативность придет.

Стивен Цубер против Франка Рибери в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

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Но Стивену уже тогда хотелось большего. Игрока не впечатлила даже победа в РПЛ и возможность снова сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он попросил о трансфере. «Дело в том, что Цубер нуждался в игровой практике. Он лично обратился к нам с просьбой отпустить его в другой клуб, – рассказывал гендир ЦСКА Роман Бабаев. – «Хоффенхайм» сделал выгодное для нас предложение в финансовом плане: мы продали Цубера за большие деньги, чем купили».

Желание играть в топ-чемпионате и чаще появляться на поле завело Стивена в Германию, но так и не поспособствовало его росту. Футболист столкнулся с жестокой реальностью – конкуренция в Бундеслиге оказалась значительно выше, чем в России. В результате за шесть сезонов в «Хоффенхайме» Цубер лишь однажды отыграл в чемпионате больше 20 матчей (24). А его статистика по-прежнему вызывала недоумение: 21+11 во всех турнирах, включая еврокубки – скромный показатель для индивидуально сильного футболиста атаки в самом расцвете сил.

Стивен Цубер Фото: Getty Images

«Хоффенхайм» разочаровался в Цубере и отказался от его услуг. Для начала вингера на полсезона отправили в «Штутгарт», но даже пять голов никого не убедили в необходимости подписать Стивена. И только «Айнтрахт» предложил футболисту контракт. За прошедший сезон швейцарец вышел в 20 матчах, но сыграл лишь 577 минут и отметился тремя ассистами. Казалось бы, речи о вызове на Евро и быть не может, но в сборной опять поверили в уже немолодого таланта.

Также, как и перед ЧМ-2018 в России. Тогда Цубер появился на поле в первом же матче против Бразилии и забил, принеся команде важнейшую ничью и выход из группы. Спустя три года Стивен снова стал героем, пусть и косвенным: три его передачи привели к голам в ворота Турции и победе, которая, вероятно, позволит швейцарцам квалифицироваться в плей-офф с третьего места. Сам же полузащитник стал всего третьем игроком в истории турнира после Микаэля Лаудрупа и Руя Кошты с тремя ассистами в одном матче.

Этот чемпионат Европы – великолепный шанс для Цубера показать «Айнтрахту» (или любому другому клубу) сильные качества, о которых многие позабыли. Несмотря на приближающийся тридцатник, Стивен по-прежнему очень резок и вынослив, а еще прекрасно видит партнеров. Такой футболист будет очень кстати в каждой команде, а особенно в той, которая борется за медали и играет на несколько турниров сразу.

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