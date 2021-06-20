Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем против Австрии прокомментировал тот факт, что для выхода в плей-офф обе команды устраивает ничья.

«Вы знаете, вообще за это очень сильно наказывают. Поэтому любой разговор о возможной ничьей или договорном матче должен пресекаться. Потому что это неправомерно. Команда готовится, понимает важность этой игры. Как мы, так и Австрия. Мы подойдем к игре со всей ответственностью и пониманием того, что лежит на кону. Знанием того, какого результата нужно добиться, чтобы выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Я очень уважаю команду Австрии, у нее есть определенный стиль, которого она придерживается. Есть хорошие исполнители, в частности Алаба, который является лидером сборной и игроком действительно высокого уровня. Есть целый ряд футболистов, которые заслуживают уважения. Команда играет очень компактно, очень агрессивно. Мы ждем тяжелый матч», – сказал Шевченко на пресс-конференции.

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Сборные Украины и Австрии сыграют 21 июня. Стартовый свисток на Национальном стадионе Бухареста прозвучит в 19:00 (мск).

После двух туров в активе обеих команд по 3 очка, но Украина стоит выше в таблице по дополнительным показателям.

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