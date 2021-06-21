УЕФА хотел наказать Немецкий футбольный союз и вратаря сборной Германии Мануэля Нойера за ЛГБТ-повязку футболиста. 35-летний голкипер надевал капитанскую повязку в цветах радуги во время обоих матчей Евро-2020.

Сначала в УЕФА действия Нойера расценили как политический жест, несмотря на то, что борьба с гомофобией – одно из ключевых направлений УЕФА, а июнь объявлен «Месяцем гордости». Футболиста и DFB собирались оштрафовать, сообщал n-tv.de

Позже в твиттере Немецкого футбольного союза объявили , что УЕФА прекратил рассмотрение эпизода с радужной капитанской повязкой Нойера. В письме повязка охарактеризована как командный символ в поддержку разнообразия и благое дело.

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После матча Португалия – Германия член партии «Альтернативы для Германии» Уве Юнге высмеял ЛГБТ-повязку Нойера. Политика призвали покинуть занимаемую должность.

В знак солидарности с ЛГБТ-сообществом в Мюнхене предложили подсветить «Альянц-Арену» в радужные цвета.

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