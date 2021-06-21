21 июня на Евро-2020 состоятся решающие матчи группы В и С – определятся компаньоны Бельгии и Нидерландов в плей-офф. Ради сохранения спортивного принципа матчи пройдут одновременно – здесь вам помогут онлайны на Eurosport!

21 июня, расписание дня на Евро

(по московскому времени)

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