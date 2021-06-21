21 июня на Евро-2020 состоятся решающие матчи группы В и С – определятся компаньоны Бельгии и Нидерландов в плей-офф. Ради сохранения спортивного принципа матчи пройдут одновременно – здесь вам помогут онлайны на Eurosport!
21 июня, расписание дня на Евро
(по московскому времени)
Евро-2020
Шевченко – о договорняке с Австрией: «За такое сильно наказывают»
19:00. Северная Македония – Нидерланды («Матч ТВ», текстовый лайв Eurosport)
19:00. Украина – Австрия («Россия 1», текстовый лайв Eurosport)
22:00. Россия – Дания (Первый канал, текстовый лайв Eurosport)
22:00. Финляндия – Бельгия («Матч ТВ», текстовый лайв Eurosport)
Евро-2020
Фанаты затроллили соседей благодаря запаздывающей трансляции
Евро-2020
«Уфа» заплатила тренеру Украины $100К за Зинченко на Евро-2016