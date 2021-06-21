Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова футболистов Дании перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020.

«В конце концов, мы на большом турнире, просто так на него еще ни одна команда не пробилась, поэтому есть уважение, и это нормальное явление. То же самое с любым соперником, знаем его слабые стороны. Объективно нормальный тренерский ответ, просто одни игроки сказали так, другие – по-другому. Поэтому мы настраиваемся сами к своей игре, не слушая соперника», – сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России сыграет с Данией 21 июня в 22:00 в Копенгагене.

В параллельном матче встретятся Бельгия и Финляндия.

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