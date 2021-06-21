Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о сопернике по третьему туру Евро-2020 – команде Дании.
«В первую очередь мы оценили, что это очень мощная команда, у нее очень высокий темп игры, очень мощные фланги. Команда очень высокого уровня, никаких недооценок быть не может. Нам нужно прибавлять – в первую очередь в статистике: нужно забивать, отдавать голевые передачи, больше помогать команде в этом компоненте. В целом, думаю, все нормально проходит», – поделился Александр.
- На Евро-2020 Россия уступила Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).
- Третий матч группового этапа против Дании состоится 21 июня в 22:00 (мск).
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