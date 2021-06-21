Групповой этап Евро-2020 подходит к концу. Кто же победит на чемпионате Европы? Команда аналитиков Stats Perform считает, что выиграет Франция. Точнее, такую вероятность предлагает алгоритм Stats Perform Euros Prediction – разработчики называют его Суперкомпьютер.

Stats Perform оценивает вероятность исхода каждого матча (выигрыш, ничья или поражение) с использованием рыночных коэффициентов ставок и рейтинга команд Stats Perform. Шансы и рейтинги основаны на исторических и последних выступлениях команд.

Модель учитывает силу соперников и сложность «пути к финалу», используя вероятности исхода матча с составом групп и посевом в стадии плей-офф. Алгоритм 40 тысяч раз имитирует оставшуюся часть турнира. Анализируя результат каждого из этих симуляций, модель возвращает вероятность прогресса для каждой команды на каждом этапе турнира, чтобы создать наши окончательные прогнозы.

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Согласно последним вычислениям, у Франции больше всех шансов выиграть Евро-2020 – 23,3%. На второй строчке идут немцы (12,2%), чуть похуже шансы у Португалии (10,6%) и Испании (10,2%).

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на «Уэмбли».

Первоначально матчи финальной стадии должны были проходить в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 они были перенесены на 2021 год.

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