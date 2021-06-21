Роберто Манчини полностью перестроил сборную Италии, хотя после откровенно слабого выступления в «Зените» в него мало кто верил. Особенно много скепсиса и злорадных ухмылок исходило из России и Петербурга. Как же так, итальянец провалился в РПЛ и едет в топ-сборную? Но тренер не просто не слился в национальной команде, а слепил из нее главного фаворита Евро-2020.

После ухода Манчини особенно много о нем говорили футболисты. Удобно покритиковать тренера, прикрыв таким образом собственные слабости. Магомед Оздоев, например, жаловался, что Роберто ставил его не на ту позицию.

Роберто Манчини Фото: Getty Images

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«Я перешел, тренируюсь с командой 10 дней, действую в центральной зоне с Паредесом, меня наигрывают на матч с «Амкаром». И в день игры ко мне подходит Манчини и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Я говорю: «Левый полузащитник? А какая у нас схема будет?» – «Играем 4-4-2. Ты когда-нибудь играл слева?» – «Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите – я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки».

В итоге я вышел слева, мы играли 4-4-2, и это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен. Мне неизвестно, почему он принял такое решение. Но он тренер, он так решил. Может, хотел обмануть «Амкар» этим. У моей жены интуиция еще лучше моей. Апрель прошлого года. И тут супруга как-то просыпается и спрашивает: «У вас какие-то изменения, что ли? Во сне сегодня видела, что Сергей Богданович [Семак] у вас будет тренером», – рассказывал Оздоев.

Когда итальянец покинул Петербург, стало ясно, что его не жаловал почти весь состав команды, даже аргентинцы, которых Роберто лично пригласил в Питер. Эмилиано Ригони считал, что при Манчини в «Зените» не было сплоченности, Маммана был доволен, что после ухода итальянского тренера «Зенит» играет в более атакующий футбол, а Краневиттер предлагал поскорее оставить Манчини в прошлом. И только Дриусси воздержался от негатива в адрес бывшего коуча.

Юрий Жирков позабавил тем, что Манчини не устраивало хмурое лицо защитника. «Не скажу, что с Манчини было плохо, но случались моменты, которые я не понимал. Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой?» – возмущался Юрий.

Роберто Манчини и Юрий Жирков Фото: Getty Images

Тренера уничтожали и журналисты. Геннадий Орлов негодовал, что Манчини нанимал в клуб своих людей. «Был замечательный повар Камо, который кормил ребят, все были довольны. Его убрали, поставили каких-то двух итальянцев. Жулики какие-то – видел их лично. Вижу – глаза бегают. Их уже выгнали. Кто разрешил? Почему это произошло? Это опять скрепы. Надо создавать семью. В клубе должны быть улыбающиеся люди, а не мрачные мыши. Сидят сейчас тренеры у «Зенита» на скамейке. Что у них за лица? Вы видели их радостные широкие улыбки? Видели хотя бы одно интервью от этих тренеров? Нам этот тренер по физпоготовке, которого привез Манчини, говорит: это несчастный случай, что они на второй и третьей минутах рвут кресты. Ну что он нам рассказывает? Это брак в его работе», – говорил Орлов

Василий Уткин тоже часто подкалывал Роберто. Когда Манчини уволили, Уткин не уставал шутить на эту тему. «Смеюсь с тех пор, как назначили Манчини. Очень жалею, что он ушел. Ничего против «Зенита» не имею, но симпатизирую другим командам. Конечно, если исходить из собственных симпатий, то лучшего тренера, чем Манчини, я бы «Зениту» и не желал», – потешался Уткин.

Как только появились слухи о назначении итальянца в сборную Италии, Василий одним из первых пошутил на эту тему. «Интересно, каких игроков Манчини попросит купить в сборную Италии?» – написал Уткин в твиттере.

Но главным оппонентом Манчини в России был, безусловно, Артем Дзюба. Итальянский тренер сослал нападающего в аренду в тульский «Арсенал», и с тех пор доброго слова от футболиста в адрес коуча мы не слышали. В конце сезона «Арсенал» сыграл вничью с петербуржцами (3:3), а Дзюба забил и сделал ассист, лишив «Зенит» места в ЛЧ. После матча нападающий был беспощаден , отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

Артем Дзюба, «Арсенал» – «Зенит» Фото: From Official Website

– Что ты доказал, забив «Зениту»?

– Доказал, что нельзя выкидывать игроков, как говно и шавок.

– А как же болельщики «Зенита»? Чем они вам насрали?

– Ничем. Я против клуба не играл. Я играл против тех, кто пришел и все разваливает.

– То есть ты против Манчини играл?

– Да, и против еще парочки человек.

Дзюба называл Унаи Эмери тренеришкой, а Манчини и вовсе не удостоился от Артема дефиниции с корнем «тренер». Нападающий дал итальянцу другое определение: «Да он вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен».

Сам Манчини всегда был сдержан в высказываниях, а после ухода из петербургского клуба был скромен: «Период работы в «Зените»? Мне все понравилось, это был замечательный опыт».

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