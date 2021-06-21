Сборная ФРГ участвовала в турнире в статусе действующего чемпиона мира и Европы. Поэтому выход команды в финал очередного международного ивента не стал неожиданностью. Но забрать очередной трофей не удалось – помешала Чехословакия и легендарный пенальти Антонина Паненки.

Путь к финалу

Чемпионат Европы 1976 года стал последним, финальный турнир которого состоял из четырех матчей. И в нем оказалось достаточно сюрпризов. Первый – состав участников. В отборе выступили 32 сборные, по четыре в восьми группах. Второй – многие топ-команды неожиданно сыграли ниже своих возможностей: Италия и полуфиналист ЧМ Польша уступили первое место в квартете Голландии, по итогам групповой стадии выбыли Англия, Франция и Венгрия. В четвертьфинале, который также считался частью отборочного турнира, с дистанции сошли Испания и СССР (впервые не квалифицировался в плей-офф).

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Сборная Германии на Евро-1976 Фото: Getty Images

Сборная ФРГ на правах сильнейшей команды планеты с влиятельным Францем Беккенбауэром в обороне боролась за выход из группы с Грецией, Болгарией и Мальтой. На первый взгляд, уровень соперников позволял брать максимум очков, но на деле немцы изрядно помучились. После четырех матчей команда Хельмута Шёна набрала всего пять баллов: дважды сыграла вничью с греками (1:1 и 2:2), ушла от поражения в Софии (1:1) и одержала минимальную победу на Мальте. Но домашний успех против Болгарии (1:0) и уничтожение мальтийцев (8:0) принесли ФРГ первое место в группе.

В четвертьфинале немцам выпало непростое испытание в лице сборной Испании. Первый матч получился тяжелым и волнительным для обеих команд: на гол Сантильяны ФРГ ответила на 60-й минуте точным ударом полузащитника Эриха Бера. Спустя месяц соперники встретились снова, и на этот раз преимущество немецкой команды не вызвало вопросов – 2:0 на глазах у 75 тысяч фанатов Олимпийского стадиона в Мюнхене.

Испания – Германия, четвертьфинал Евро-1976 Фото: Getty Images

В финальном турнире к ФРГ присоединились Нидерланды, Чехословакия и Югославия. Именно хозяева чемпионата стали последним препятствием немцев на пути в решающий матч. Полуфинал состоялся 17 июня в Белграде на стадионе «Црвена звезда», где в первом тайме под свист болельщиков хозяева разорвали стройную оборону соперника. Беккенбауэр и Берти Фогтс не успевали за изобретательными лидерами атаки югославов Драганом Джаичем и Славишей Жунгулом, которые не без помощи Данило Попиводы забили два мяча.

Казалось, исход матча предрешен, но на стороне ФРГ в тот день была удача и тренерский гений Шёна. На 64-й минуте дальний удар Хайнца Флоэ стал результативным благодаря рикошету, а на 79-й Хельмут выпустил на поле дебютанта сборной, нападающего «Кёльна» Дитера Мюллера – тот первым же касанием сравнял счет, а в дополнительное время забил еще два мяча и вывел команду в финал.

Главная звезда перед Евро

Без сомнений, лидером и самым именитым игроком сборной ФРГ в те годы был Франц Беккенбауэр. Защитник тащил «Баварию» и капитанил в национальной команде, в которой на момент Евро-1976 играл уже 11 лет. Франц отдавал всего себя футболу и в каждом матче играл за двоих: несмотря на номинальную позицию в центре защиты, Беккенбауэр великолепно дирижировал атаками команды и мотивировал партнеров.

Франц Беккенбауэр в сборной Германии Фото: Getty Images

«Он был быстр, как молния, – рассказывал противостоявший немцу полузащитник «Лидса» и сборной Ирландии Майкл Джайлз. – Просто бегал трусцой, но это было почти так, как если бы он был двумя игроками. Когда ему приходилось защищаться, он был великолепен, но, когда появлялась возможность выйти вперед, он был как полузащитник. Не помню, чтобы он терял мяч».

Кто тренировал

На чемпионат Европы Германия отправилась с человеком, под руководством которого добилась наибольших успехов. Хельмут Шён был безумно предан команде: перед тем как возглавить национальную сборную, он 8 лет проработал ассистентом Зеппа Хербергера. Когда тот отошел от руководства, Хельмут с радостью его заменил.

Хельмут Шён (справа) и полузащитник Гюнтер Нетцер Фото: Getty Images

«Уверен, что есть одна вещь, которую подавляющее большинство преданных фанатов хотели бы видеть больше всего на свете: хороший, аутентичный, захватывающий и атлетичный футбол – без излишеств», – говорил Шён. Он руководствовался своей же мудростью, поэтому всегда получал поддержку от высшего руководства, фанатов и игроков, а последние отплачивали ему победами. На Евро-1976 Хельмут, незаменимой частью образа которого была кепка с козырьком, привез команду в статусе действующих чемпионов мира и Европы.

Как прошел финал

Решающий матч состоялся 20 июня на уже знакомом для немцев стадионе в Белграде. Соперником была Чехословакия, которая, как и ФРГ, свой полуфинал выиграла лишь в овертайме – 3:1 у Нидерландов. По сравнению с игрой против Югославии, Хельмут Шён сделал одну замену в стартовом составе: вместо полузащитника гладбахской «Боруссии» Дитмара Даннера вышел главный герой полуфинала Мюллер. Немцы скопировали схему соперника (4-4-2), но игра в два форварда лишь усложнила задачу по завоеванию трофея.

Уже на 8-й минуте чехословаки вышли вперед. Гол случился из-за катастрофической ошибки Фогтса – опытный 29-летний защитник потерял мяч в штрафной, и Ян Швеглик поразил полупустые ворота. Сидевшие на скамейке тренеры немецкой сборной были разочарованы неудачным началом встречи, но совсем скоро их потрясло снова. На 25-й минуте защитник Карол Добиаш воспользовался выносом мяча Беккенбауэра из штрафной ФРГ и несильным, но хирургически точным ударом в угол удвоил преимущество.

Учитывая силу соперника, двукратное отставание оставляло немцам небольшие шансы, но они взяли себя в руки и под вой местных фанатов бросились вперед. И преуспели еще в первом тайме: Мюллер оправдал выход в старте и ножницами забил свой четвертый мяч на турнире (для этого ему суммарно потребовалось 69 минут). Во второй половине футболисты ФРГ безуспешно осаждали ворота Иво Виктора, но все же спаслись: на исходе основного времени не самая удачная подача с углового стала голевой благодаря высокому прыжку нападающего Бернда Хёльценбайна и неуверенной игре вратаря чехословаков.

Казалось, воодушевленные камбэком на последних секундах немцы дожмут соперника в дополнительное время, но этого не произошло, и впервые в истории чемпионатов Европы судьба титула решалась по пенальти. Начало серии вдохновляло – Масный, Негода и Ондруш у чехословаков и Бонхоф, Флоэ с Бонгарцем со стороны немцев реализовали свои попытки. Следующими к точке подошли Ладислав Юркемик и Ули Хёнесс, но если защитник номинальных хозяев вонзил мяч по центру, то будущий президент «Баварии» послал его сильно выше перекладины.

Решающий удар чехословаков доверили Антонину Паненке: тот уверенно подошел, взял далекий разбег и исполнил знаменитый удар парашютом, который и в 2021-м считается одним из самых красивых элементов в футболе. Германия проиграла серию (в последний раз на международных турнирах) и впервые за шесть лет не взяла титул. А тот злополучный вечер в немецком футболе получил название «Белградская ночь».

Кто стал звездой

Поражение Германии в финале никак не отразилось на голосовании за «Золотой мяч» – Беккенбауэр во второй раз стал обладателем престижной награды и через год, на правах мировой звезды, переехал за океан. Франц подписал контракт с главной командой Северной Америки «Нью-Йорк Космос», за который в те годы выступал Пеле.

Если карьера Кайзера развивалась бурно и летела в гору, то почти все его партнеры по сборной остались при своих клубах. Даже попавшие в символическую команду турнира Мюллер и Бонхоф. Ставший с четырьмя мячами лучшим бомбардиром турнира Дитер продолжил карьеру в «Кёльне», который покинул только в 1981-м в статусе легенды (наколотил 159 мячей в 248 матчах). А Райнер в 1978-м попробовал себя в «Валенсии», но уже спустя два года вернулся на родину.

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