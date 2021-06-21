Начало августа 2016-го – македонский нападающий кипрского АЕК Иван Тричковски похоронил надежды «Спартака» на еврокубковый сезон. Форвард откликнулся на заброс испанца Хорхе Авельянеды и пропихнул мяч под Артемом Ребровым. Футболисты клуба из Ларнаки ликовали – благодаря победе над «Спартаком» они добрались от первого квалификационного раунда до заключительного, в то время как красно-белые позорно закончили выступление в Европе.

Уже на следующий день «Спартак» попрощался с Дмитрием Аленичевым. Тренер ушел, но оставил после себя главное – багаж. Если так, конечно, можно назвать его помощника Массимо Карреру. Руководство красно-белых достаточно быстро решило не искать дорого иностранца, раз уже есть недорогой, и утвердило главным тренером Массимо.

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Дальше история известна: Каррера нашел подход к «Спартаку» и внезапно взял с московским клубом золото чемпионата России – первое за 16 лет. Тричковски тоже даром времени не терял: да, его АЕК слил шансы на группу ЛЕ в следующем этапе квалификации, зато синхронно со «Спартаком» клуб выиграл чемпионат Кипра, а Иван стал одним из лучших бомбардиров. Македонец обрел популярность, но не из-за достижений в клубе.

Тричковски резко вспомнили фанаты «Спартака» и нарекли Ивана легендой, ведь именно он своим блестящим голом уволил Дмитрия Аленичева и начал новую эру красно-белых, где нет места позорным поражениям. Фамилию гения даже скандировали болельщики с трибун «Открытие Арены». Сам Тричковски удивился, когда узнал, что чужие болельщики относятся к нему теплее, чем собственные.

«Читал в македонской прессе, что болельщики «Спартака» благодарят меня. Честно скажу, был удивлен, что фанаты такого клуба обо мне помнят. Удивлен и тому, что вспоминают добрым словом, все-таки я забил гол в ворота их команды, и она вылетела из Лиги Европы. Чемпионство – это потрясающе! Желаю всем спартаковцам насладиться этим моментом, поскольку и болельщики, и игроки, и клуб это заслужили. У «Спартака» потрясающий тренер, без него они не были бы на первом месте», – говорил Тричковски после победы «Спартака» в РПЛ.

Иван Тричковски Фото: Getty Images

Форвард даже утверждал, что им интересовались клубы российской лиги уже после победы АЕК над красно-белыми, но до конкретики не дошло. Болельщики «Спартака» называют Тричковски легендой, а на Евро-2020 он вышел на поле в обоих матчах – правда, оба раза в самом конце. Может, пора вернуть медали на «Открытие Арену» уже в красно-белой футболке?

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