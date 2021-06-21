Расклады в группе B были более-менее ясны сразу после жеребьевки. Каждый понимал: Бельгия – фаворит, который вынесет всех, финны – аутсайдеры, а Россия с Данией поведут борьбу за плей-офф. Так и получилось: если бельгийцы чудом не подарят очки финнам, то в Копенгагене будет разыграна вторая гарантированная путевка в 1/8.

Россию в предстоящем матче устроит ничья, и это худшая новость для команды и ее фанатов. Через пару минут после поражения Дании от Бельгии отечественные соцсети и медиа переполнились невыносимыми радостными комментариями, которые показали отношение к команде и ее слабость: «Ну все, теперь надо удержать ничью».

Фанат сборной России Фото: Getty Images

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Получается, общественность изначально не верит в победу над средней по европейским меркам сборной, а возможность сыграть вничью напрочь отключает в массовом сознании эту опцию. Да, есть другой подход – убеждение в слабости команды Черчесова. Но ведь во фразах «надо удержать» и «нам бы удержать» есть большая разница.

«У Дании есть преимущество, потому что все обострилось после первого тура. Никто же не думал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе. Если бы Дания выиграла у Финляндии, то все было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант – тянуть время», – один из примеров мышиного настроя от Александра Мостового.

Такого же мнения бывший капитан сборной Роман Широков: «Ожидаю, что Россия сможет выйти в плей-офф. Почему нет? Нам не нужно прыгать выше головы, достаточно лишь сыграть вничью». Тьфу.

Призыв удержать нули или единицы, а после всей страной радоваться якобы успеху на Евро – мерзкий и неправильный подход. Но хуже всего то, что такой же стратегии будет придерживаться сама сборная. Черчесов и его помощники уже настроили игроков на 90 минут потной работы в защите и беспорядочных выносов. Потому что сборная и российские клубы иначе не умеют и не хотят. Когда в последний раз кто-то из них играл на равных с соперником, когда достаточно было ничьей? Вспомнить непросто.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

А как часто такая тактика приводила к провалу? Самый яркий пример в контексте чемпионатов Европы – розыгрыш 2012 года. Тогда Россию после разгрома Чехии и ничьей с Польшей устраивала ничья против Греции в последнем туре, но комфортные условия привели к поражению и вылету из турнира. Или вспомним «Зенит» в Лиге чемпионов-2019/20: чемпионы России поехали в Лиссабон за одним очком, весь матч просидели у своих ворот и вернулись с 0:3 – в итоге не попали ни в плей-офф ЛЧ, ни в ЛЕ.

Надо быть объективными – победить Данию на ее поле, да еще без фанатской поддержки почти нереально, но это не значит, что не нужно пытаться. С таким настроем проигрывать намного солиднее и красивее, чем вылетать с изначально поджатым хвостом.

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