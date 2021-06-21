В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Австрии обыграла команду Украины со счетом 1:0 и вышла со второго места в 1/8 финала.
Единственный мяч забил Кристоф Баумгартнер – на 21-й минуте полузащитник подставил ногу после подачи Давида Алабы с углового.
- В параллельном матче группы С сборная Нидерландов победила Северную Македонию со счетом 3:0.
- Австрия в 1/8 финала сыграет против Италии, Украина будет ждать результатов матчей в остальных группах.
- В 22:00 сборная России сыграет решающий матч против Дании в Копенгагене.
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