Опубликовано 21/06/2021 в 17:52 GMT | Обновлено 21/06/2021 в 17:54 GMT

В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Австрии обыграла команду Украины со счетом 1:0 и вышла со второго места в 1/8 финала.

Единственный мяч забил Кристоф Баумгартнер – на 21-й минуте полузащитник подставил ногу после подачи Давида Алабы с углового.

В параллельном матче группы С сборная Нидерландов победила Северную Македонию со счетом 3:0.

Австрия в 1/8 финала сыграет против Италии, Украина будет ждать результатов матчей в остальных группах.

В 22:00 сборная России сыграет решающий матч против Дании в Копенгагене.

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