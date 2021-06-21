Все болельщики, которые смотрели матч Дания – Бельгия во втором туре Евро-2020, наверняка видели классный гол датской сборной. Пьер-Эмиль Хёйбьерг перехватил мяч на чужой трети, выкатил передачу Юссуфу Поульсену, и тот аккуратно положил в нижний угол Тибо Куртуа.

Поульсен побежал праздновать за лицевую линию, и тогда зрители обратили внимание на странную футболку. У темнокожего датчанина сзади над номером было написано не «Поульсен», не «Юссуф», а «Юрари». Почему?

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Это все – дань уважения его отцу. Полное имя футболиста – Юссуф Юрари Поульсен, и вторую часть имени он взял у отца, Шихе Юрари. Папа игрока познакомился с его мамой в Копенгагене. Шихе работал грузоотправителем на корабле и регулярно мотался между Танзанией и Европой.

Он никогда не играл в футбол профессионально, пинал мяч по любителям и невероятно тащился от спорта. «Я полюбил футбол благодаря отцу. Он регулярно выходил на поле, хотя никогда не получал за это деньги», – грустно сказал Поульсен.

Грустно – потому что Шихе Юрари не стало, когда мальчику было шесть. Бывшего танзанийского рабочего унес рак. «Для нашей семьи это было тяжелое время. Мы учились жить без него», – скорбел Юссуф.

Юссуф Поульсен, Дания – Бельгия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Поульсен потерял отца и тяжело переживал утрату, зато приобрел друга. Он учился в Копенгагене и часто проводил время на футбольном поле на улице Кастельсвей. Туда же по выходным приезжал темноволосый техничный мальчишка из соседнего Хельсингёра, с которым Юссуф еще неоднократно столкнется на протяжении карьеры. Этого парня звали Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Жизненный опыт Поульсена пригодился, когда у Пьер-Эмиля в 2014-м умер папа. Будущему полузащитнику «Баварии» и «Тоттенхэма» тогда было всего 18 лет, ему пришлось очень нелегко. Но тогда Хейбьерга и поддержал друг по национальной команде. «Он знает, что такое потеря. Юссуф был рядом со мной и говорил, чтобы я не отчаивался и не бросал футбол. Когда ты закапываешь себя в землю, бывает тяжело откопать себя обратно», – признавался Пьер-Эмиль.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Юссуф Поульсен, Дания, 2015 год Фото: Getty Images

Сам Поульсен хотел сделать трибьют отцу еще в 19 лет. Когда он в 2013-м переходил из родного «Люнгбю» в «Лейпциг», то попросил менеджеров, чтобы на спине было написано «Юрари». «Представляете, когда я подписал контракт и спросил, что там с футболками, мне ответили, что уже напечатали серию маек с фамилией «Поульсен»!» – в шутку полыхал датчанин. Но негодование явно было не таким сильным, ведь за восемь сезонов на «Ред Булл Арене» он так и не сменил надпись над игровым номером.

Зато в сборной Поульсену сразу сделали нужное слово на футболке, поэтому на международном уровне он бегает с именем «Юрари» на спине. «Сегодня я посвящаю каждый матч ему», – трогательно говорит об отце Юссуф. Чтобы каждый болельщик знал, благодаря кому в Дании бегает такой талант.

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