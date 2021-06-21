Нидерланды расправились с Северной Македонией (3:0) на домашнем стадионе «Йохан Кройф Арена».

Македония бодро начала игру, создала несколько опасных моментов, попала в штангу и даже забила из офсайда. Однако это совсем не напугало «оранье». Голландцы включились в середине тайма и легко забили. Мемфис Депай вонзил второй мяч на Евро-2020 после реактивной контратаки. До конца тайма Нидерланды владели преимуществом, но больше не забили.

Голы посыпались во второй половине. Жоржиньо Вейналдум оформил дубль за семь минут и стал лучшим бомбардиром сборной на Евро – вонзил уже три мяча. Вейналдум положил оба мяча в пустые ворота: первый – после прострела Депая, второй – на добивании после удара Мемфиса. Нидерландцы могли забить еще. Так вышедший на замену Вегхорст сотряс перекладину первым же касанием на поле. Забили и македонцы, но снова – из офсайда. Нидерланды оформили три победы в трех матчах и заняли первое место в группе C. Северная Македония проиграла все матчи и осталась последней.

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Депай в девяти из последних 10 матчах за сборную отмечался голевым действием.

Вейналдум стал лучшим бомбардиром Евро-2020 вместе с Роналду и Шиком.

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