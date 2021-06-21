Опубликовано 21/06/2021 в 17:47 GMT | Обновлено 21/06/2021 в 17:47 GMT

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 против сборной Дании.

На поле стадиона «Паркен» в Копенгагене выйдут вратарь Матвей Сафонов, защитники Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов и Марио Фернандес.

В средней линии сыграют Роман Зобнин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Магомед Оздоев и Александр Головин, а в атаке сольно побегает капитан сборной Артем Дзюба.

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После повреждений восстановились защитники Федор Кудряшов и Марио Фернандес. Кудряшов выбыл из строя на два стартовых матча с Бельгией и Финляндией из-за надрыва икроножной мышцы в товарищеской встрече с Болгарией. Фернандес неудачно приземлился на спину в первом тайме игры с финнами, но вернулся в состав.

Матч пройдет сегодня, 21 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров Россия с тремя очками занимает второе место, Дания с двумя поражениями последняя. В случае поражения русская сборная практически лишится шансов на выход в плей-офф Евро-2020.

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