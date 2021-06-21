Сборная Украины проиграла решающий матч группового этапа чемпионата Европы-2020. В Бухаресте желто-голубые уступили сборной Австрии со счетом 0:1, единственный мяч в первом тайме с углового забил Кристоф Баумгартнер.

Теперь украинская команда откатилась на третье место в группе C и набрала в трех турах три очка. У команды Шевченко еще есть шанс попасть в 1/8 финала – из шести сборных Евро, занявших третьи позиции в группах, в плей-офф попадут четыре лучшие.

Евро-2020 Украина заняла 3-е место в группе и может покинуть Евро ЧАС НАЗАД

После завершения борьбы в группах A и C Украина занимает в рейтинге лучших третьих мест четвертую строчку. Соответственно, команде Андрея Шевченко нужно, чтобы конкуренты сыграли либо еще слабее, либо остались на том же уровне.

Легче всего обойти преследователей из группы D. Англия и Чехия уже гарантировали выход в плей-офф, Хорватия и Шотландия в последнем туре встречаются друг с другом, так что ничья в Глазго оставит хорватов с британцами с двумя очками.

Также нужно следить за матчем Словакия – Испания из группы E. Сейчас третью строчку в этой четверке занимает «Ла Фурия Роха», но в случае победы испанцы поднимутся повыше, а в конец топ-3 отправятся как раз их соперники.

Александр Зинченко, Украина – Австрия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Даже при минимальном поражении словаки сравняются с Украиной по разнице мячей, но в рейтинге третьих мест будут ниже из-за меньшего числа забитых – у желто-голубых четыре гола на турнире, а у Словакии всего лишь два. То есть команда Марека Гамшика должна проигрывать с каким-то карнавальным счетом типа 3:4, чтобы и в случае поражения опережать Украину.

Парням Шевченко может помочь и сборная России. Если Финляндия без сенсаций проиграет Бельгии в Санкт-Петербурге, а Черчесов с Дзюбой уступят Дании в Копенгагене с результатом вроде 0:1, то украинцы все равно будут выше и русских, и датчан. Первым в таком случае не хватит разницы голов, а вторым – забитых мячей. Но победа скандинавов со счетом 2:0 ставит их выше украинцев, пропускает в 1/8 финала и выбивает из турнира обе славянские сборные.

Швейцария из группы A точно будет выше Украины по набранным очкам, а в группе F Португалии достаточно минимально проиграть Франции, а Германии – разделаться с Венгрией в Будапеште. То есть шансы достаточно реальные, нужно только избежать неожиданностей в два следующих игровых дня. И да – надеяться на поражение сборной России, что не слишком поможет отношениям двух славянских стран.

Евро-2020 Болеем за Россию и Украину. Программа дня на Евро-2020 12 ЧАСОВ НАЗАД