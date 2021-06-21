Сборная России покинула чемпионат Европы, заняв последнее место в группе. Дания оформила путевку в плей-офф, а Украина и Финляндия ждут результаты других матчей.

Гол: Кристоф Баумгартнер, 21

Евро-2020 Черчесов: «В плане качества и готовности это была наша лучшая игра» 24 МИНУТЫ НАЗАД

Илья Забарный, Австрия – Украина Фото: Getty Images

Австрийцы и украинцы получили по голове от Нидерландов, отыгрались на Северной Македонии и подошли к очному матчу с простейшей задачей – раскатать ничью. Этот результат был настолько очевидным, что болельщики и некоторые журналисты еще до игры упрекнули соперников в сговоре.

Андрей Шевченко возмутился и сказал , что «за такое наказывают». И его наказали: Австрия включила клопповский прессинг, забила с углового и ничего не позволила создать желто-голубым. Команда Шевы набила жалкие 0,26 xG – ровно столько же, сколько и Россия в игре с Бельгией, над которой ржали во Львове. К тому же австрийцы создали больше бельгийцев из того матча: 1,53 против 1,37.

Австрия может порадоваться выходу в плей-офф, но не сильно – впереди Италия. А будущее Украины теперь зависит не от нее, но перспективы вполне радужные. Подробнее о них читайте здесь:

Что надо видеть:

Эмоции Александра Зинченко, для которого последние месяцы складываются максимально неудачно. Сначала он проиграл финал Лиги чемпионов за «Ман Сити», а теперь, возможно, вылетел с Евро намного раньше срока. Не расстраивайся, Саня! Не все потеряно.

Александр Зинченко, сборная Украины Фото: Getty Images

Цифры матча:

Австрия впервые в истории вышла из группы на Евро.

Австрия – 25-я команда, которая выступит в плей-офф Евро.

До 2021-го австрийцы ни разу не побеждали в финальной части чемпионата Европы.

Баумгартнер стал героем матча за 32 минуты: получил травму головы в начале встречи, остался на поле и забил победный мяч на 21-й минуте. Головокружение так и не прошло – парень ушел с поля через 11 минут.

Кристоф на тот момент стал автором самого молодого гола на этом Евро (21 год и 345 дней). И, конечно, самого молодого Австрии в истории Евро.

Голы: Мемфис Депай, 24; Жоржиньо Вейналдум, 51, 58

Жоржиньо Вейналду, сборная Нидерландов Фото: Getty Images

Оранжевая сборная вернула всех в начало 2000-х, когда уничтожала соперников атакующим футболом. На групповом этапе «оранье» вонзили девять пуль, выбили максимум очков и залетели в плей-офф с первого места.

Все оказалось настолько легко, что игровое время (25 минут) получил даже Куинси Промес, который в первом туре пролетел мимо заявки. А Горан Пандев прямо во время матча завершил выступление за сборную. Конечно, решил он заранее, но праздника не получилось: партнеры устроили ему королевский коридор еще на поле, но осадок от разгрома все равно остался.

Северная Македония выбила на Евро два гола, не набрала очков и поехала домой. Временами смотрелась бойко, но не более того – слишком просто даже для Украины с Австрией.

Что надо увидеть:

Тот самый коридор для Пандева. Легенда македонского футбола выиграл ЛЧ, засветился на Евро и красиво освободил дорогу молодым.

Горан Пандев, сборная Македонии Фото: Getty Images

Цифры матча:

Нидерланды в третий раз выбили девять из девяти в группе: в 2000-м, в 2008-м и в 2020-м. Никто на Евро так еще не делал.

Депай – лишь второй голландский игрок, который оформил гол+пас в одном матче Евро и ЧМ. Ранее это удавалось только Уэсли Снейдеру.

Теперь у Вейналдума больше голов за сборную, чем у Дирка Кюйта и Марко ван Бастена (25).

Голы: Миккель Дамсгор, 38; Юссуф Поульсен, 59; Андреас Кристенсен, 79; Йоаким Мелле, 82 – Артем Дзюба (с пенальти), 70

Артем Дзюба, Россия – Дания Фото: Getty Images

Казалось, ничья с датчанами – вполне обоснованное требование для желающих пробиться в плей-офф Евро. Если не проигрываешь крепкой (но не более) команде, то пролезай в топ. Россия эту задачу провалила с огромным запасом.

В первом тайме все шло вполне неплохо: трибуны давили, Дания держала мяч, но ничего опасного не создавала. Многое решил шальной выстрел Дамсгора – 20-летний Миккель классно приложился из-за штрафной и заставил болельщиков спорить: ошибся ли Матвей Сафонов?

Даже если и ошибся, то вину голкипер полностью искупил. Вратарь «Краснодара» уверенно играл на выходах, носился по углам и тащил почти все. Все, что можно было потащить. Все-таки три датчане еще забили: Юссуф Поульсен – после буллита, Андреас Кристенсен – после бронебойного выстрела, Йоаким Мелле – просто отличным ударом.

Между этими событиями затерялся рекордный гол Артема Дзюбы, который реализовал неочевидный пенальти после падения Александра Соболева. «Обкакались», – одним словом капитан емко и мудро охарактеризовал выступление сборной на Евро.

Россия набрала три очка, как и Дания с Финляндией, но полетела домой из-за катастрофической разницы мячей – 1:7. Датчане же показали, что при новом формате Евро нельзя пускать сопли даже после двух поражений подряд.

Что надо видеть:

Ассист Зобнина на Поульсена. Кажется, одной передачей Роман убил последние шансы на карьеру в Европе.

Цифры матча:

Дзюба забил за сборную 30 мячей и догнал Кержакова в топе лучших бомбардиров страны. Артему на это потребовало 55 матчей, Александру – 90.

Дзюба выиграл 26 верховых единоборств на Евро-2020. На 11 больше, чем ближайший преследователь.

Дания вышла в плей-офф Евро впервые с 2004 года.

Это самая крупная победа Дании на чемпионатах Европы за 37 лет.

Дамсгор стал самым молодым датским игроком, когда-либо отличавшимся за сборную на крупном международном турнире. Кроме того, Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в XXI веке.

Голы: Лукаш Градецки (автогол), 74; Ромелу Лукаку, 81

Ромелу Лукаку, сборная Бельгии Фото: Getty Images

Финны испытали весь спектр эмоций во время матча с Бельгией. Ликование, когда поднялись на второе место. Разочарование, когда упали вниз. Радость, когда отменили гол Ромелу Лукаку. Страх, когда Лукаш Градецки все-таки пропустил.

Финляндия приехала в Санкт-Петербург терпеть и стоять на воротах. Получалось очень круто, потому что Градецки поймал невероятный кураж и тащил все. Пробить этого монстра смог только он сам: после удара Томаса Вермалена мяч попал в перекладину, выскочил в поле и угодил в отставленную руку вратаря – обиднейший автогол главного героя Финляндии.

После этого северяне словили дизмораль, зачем-то пропустили второй и ухудшили статистику мячей. Теперь они точно ниже Украины в гонке команд с третьих мест.

Цифры матча:

Результаты группы B вывели в плей-офф еще пять команд: Англию, Францию, Швецию, Чехию и Швейцарию.

Бельгия выиграла группу с девятью очками на третьем крупном турнире: на ЧМ-2014, на ЧМ-2018 и на Евро-2020.

Евро-2020 Черчесов прокомментировал разгромное поражение от Дании 35 МИНУТ НАЗАД