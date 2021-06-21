Сборная Украины не нашла, что противопоставить австрийцам, и логично финишировала третьей в группе С. Команда Франко Фоды не смотрелась фаворитом перед игрой с украинцами, но с Италией сыграет именно она, а желто-голубым придется понервничать до 23 июня. И не факт, что все обернется положительно.

Украина провела кайфовый матч с Нидерландами – там многое решили индивидуальные ошибки Виталия Миколенко, но команда Шевченко не боялась атаковать, искать смелые решения и создавать моменты. Северную Македонию в этой группе превзошли классом все, в том числе и Украине. Вкупе с тем, как бодро команда Шевченко сыграла с Нидерландами, именно украинские футболисты выглядели фаворитами перед матчем с Австрией.

Но вышло все, как это часто бывало в истории украинской команды, наоборот. Непонятно, чего от игры хотел главный тренер Шевченко. Он вспылил, когда на пресс-конференции допустили возможность взаимовыгодной ничьей, но именно на такой расклад команда рассчитывала весь матч. Не больше. Вот только настырные и смелые австрийцы одним очком не захотели довольствоваться.

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Андрей Шевченко Фото: Getty Images

За первый тайм осторожные украинцы нанесли всего один удар в створ ворот Даниэля Бахманна. Все бы ничего, но этот выстрел Шапаренко остался единственным от команды Шевченко за 45 минут. Сборная Австрии за первый тайм пальнула в 13 раз больше! У желто-голубых столько в сумме за два полных матча – с командой Фоды и Нидерландами.

Главная проблема Австрии в этой встрече – слабая реализация: один только Арнаутович раз пять помиловал Бущана. Украина весь матч пробегала без опасных моментов, но их не было не из-за гениальной обороны австрийцев – просто украинские футболисты совсем не рвались что-то создавать, а когда пытались, то не могли сочинить пару-тройку простых передач. Дичайший брак! Это еще одна боль украинских болельщиков – в матче с Нидерландами два мяч привез Миколенко, а с австрийцами накосячил Малиновский, который обрезался в середине поля и привез угловой, после которого его команда пропустила единственный мяч.

Шевченко так и не определился с ролью команды в этом матче. Украина не контролировала мяч, пропускала контратаки, но и сама никуда не торопилась при потерях соперника у ворот Бущана.

Андрей Ярмоленко и Георгий Бущан Фото: Getty Images

Трусливость и бездарность в атаке конвертировалась в ничтожное количество ударов по воротам и скудный xG. Желто-голубые выступили хуже, чем македонцы в параллельном матче с Нидерландами. 0,29 по ожидаемым голам – показатель стыдный в принципе, а когда речь идет о матче за место в плей-офф, странно видеть его у такой креативной сборной, как Украина, где играют Ярмоленко, Яремчук, Зинченко и Малиновский.

Команда Шевченко еще может выйти в плей-офф, если сложатся все карты в других группах. Но если нет, вылет с Евро при такой игре будет вполне заслуженным.

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