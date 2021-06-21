Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев провел прощальный матч за национальную команду.

Перед встречей третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 против Нидерландов организаторы в Амстердаме вручили 37-летнему ветерану оранжевую футболку с фамилией «Пандев» и 122-м номером – по числу матчей за македонскую сборную.

Евро-2020 Молодой тренер и динозавр Пандев. Македония на Евро 22/05/2021 В 07:45

На 68-й минуте при счете 0:3 главный тренер Игор Ангеловски заменил Горана на 25-летнего полузащитника Тихомира Костадинова. Партнеры похлопали прослезившемуся форварду и выстроились в почетный коридор прямо по ходу матча. Пандев упал в объятья Барди, Ристовски и других футболистов сборной и ушел в техническую зону.

На трибунах «Амстердам Арены» операторы выхватили экс-полузащитника сборной Голландии Уэсли Снейдера. Снейдер и Пандев провели вместе два сезона в миланском «Интере» и выигрывали требл в сезоне-2009/10 – брали скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Горан сел на скамейку, чтобы расшнуровать бутсы, все еще получал похлопывания от македонских футболистов и слышал аплодисменты 15 тысяч зрителей на стадионе в Нидерландах.

Пандев закончил карьеру в качестве лучшего бомбардира и лучшего по играм в истории македонской сборной. У него 38 голов в 122 матчах.

Он забил победный мяч, впервые выведший национальную команду на крупный турнир, и вонзил в сетку одну из двух банок сборной на Евро-2020.

В апреле 2021 года 37-летний нападающий стал первым македонцем, который забил 100 мячей в европейском чемпионате из топ-5.

Футбол Фейл Роналду, 3 очка Бензема, переворот от «Тоттенхэма» 22/04/2021 В 01:23