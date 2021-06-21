24-летний Френки де Йонг давно стал основным игроком сборной Нидерландов. Парень отбегал 30 матчей за национальную команду, где дебютировал в 21 год. Юбилейной стала заключительная встреча группового этапа Евро-2020: Нидерланды разгромили Северную Македонию (3:0), а Френки провел на поле 79 минут. Полузащитник пока выступает на турнире без результативных действий, однако является важной частью команды.

Имя Френки не распространенно в Нидерландах. Если чьи-нибудь родители задумывали назвать своего мальчугана как-нибудь на букву Ф, то обычно использовали Франк. Де Йонг поучил редкое имя из-за любви отца к британской поп-группе «Frankie Goes To Hollywood» (Френки едет в Голливуд). Банда громыхала синтезаторами в 80-е и просуществовала всего семь лет (с 1980-го по 1987-й), однако успела закрутить несколько электронных хитов – самые популярные клипы на YouTube собрали под 10 млн просмотров.

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Один из синглов группы связан с Россией. Трек «Two Tribes» отсылает слушателям важность борьбы с несправедливым обществом и всемогущими лидерами, которым плевать на обычных людей. Для обложки британцы не нашли кандидата лучше Владимира Ильича Ленина. Позже вождь стал лицом целого EP, куда залетел сингл. Существует даже фанатский мерч с изображением Ильича. Интересно, понимал ли смысл иностранной песни папа Френки?

Отец футболиста тащился по дерзким бритам с вызывающим стилем. Де Йонг обязан именем людям, закончившим свою активную деятельность за 10 лет до его рождения. Тогда про группу уже все забыли, но Джон де Йонг оказался преданным фаном. «Поздравляем отца Френки де Йонга с тем, что он все еще слушал «Frankie Goes To Hollywood» в 1997 году», – написал в твиттере редактор Guardian Джон Брюин.

Сеьмя Де Йонга в целом обращает внимание на символические мелочи. Все семейство помешано на футболе. Конечно, кроме Френки на высокий уровень не пробился никто – отец и дед выступали только среди любителей. Но от этого привязанность к катанию мяча не ослабевала. Любовь к футболу, как семейная реликвия, передавалась из поколения в поколение. Апофеозом хранения чуткой нежности стали похороны деда Френки. На его надгробии изобразили судейский свисток.

Френки тоже внес вклад в красивые символы семьи. В честь деда полузащитник взял в «Барселоне» 21-й номер. Родственник немного не дожил до трансфера внука в Каталонию и умер, когда Френки был 21 год. «Мне жаль, что он не увидел этот момент. Мой номер – дань памяти ему», – рассказал полузащитник.

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