Сборная России пропустила первый мяч в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 против Дании. На 38-й минуте Мартин Дамсгор получил передачу низом в опорной зоне, развернулся, сделал пару шагов правее и сильно пробил в правый от себя угол.
После гола появляются вопросики к голкиперу Матвею Сафонову. Вроде бы он четко видел момент удара и не был закрыт защитниками. Но Сафонов понимал, что мяч из-под ноги Дамсгора летит в угол, и все же не прыгнул для сэйва в лучших традициях Игоря Акинфеева.
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- После первого тайма Россия проигрывает Дании со счетом 0:1. Поражение от датчан вместе с возможной ничьей Финляндии и Бельгии отбросило русских на последнее место в группе. Если сборная Станислава Черчесова не сравняет счет на стадионе «Паркен» в Копенгагене, то вылетит с чемпионата Европы-2020.
- Для Матвея Сафонова это третий матч в основной сборной. Ранее он вышел на замену в товарищеской встрече с Польшей и провел 90 минут против Финляндии во втором туре Евро-2020.
САФОНОВ ВИНОВАТ В ПРОПУЩЕННОМ МЯЧЕ?
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