Опубликовано 21/06/2021 в 20:48 GMT | Обновлено 21/06/2021 в 20:49 GMT

Сборная России проиграла сборной Дании в решающем матче на Евро-2020 – 1:4.

Первый мяч забил нападающий «Сампдории» Миккель Дамсгор на 38-й минуте. Он стал самым молодым датским игроком, когда-либо отличавшимся за сборную на крупном международном турнире. Кроме того, Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в XXI веке.

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Во втором тайме голов стало больше. Автором второго мяча в ворота Матвея Сафонова стал Юссуф Поульсен, он забил после грубой ошибки полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Третий гол датчан вкрутил защитник «Челси» Андреас Кристенсен, четвертый – Йоаким Мелле.

Единственный гол сборной России на счету Артема Дзюбы (с пенальти). Форвард «Зенита» повторил рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду.

В параллельном матче группы B сборная Бельгии обыграла сборную Финляндии со счетом 2:0 и набрала девять очков.

По итогам трех матчей сборная России заняла последнее место в группе и вылетела с Евро-2020.

Второе место вырвала Дания.

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