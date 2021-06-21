Сборная России проиграла сборной Дании в решающем матче на Евро-2020 – 1:4.
Первый мяч забил нападающий «Сампдории» Миккель Дамсгор на 38-й минуте. Он стал самым молодым датским игроком, когда-либо отличавшимся за сборную на крупном международном турнире. Кроме того, Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в XXI веке.
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Во втором тайме голов стало больше. Автором второго мяча в ворота Матвея Сафонова стал Юссуф Поульсен, он забил после грубой ошибки полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Третий гол датчан вкрутил защитник «Челси» Андреас Кристенсен, четвертый – Йоаким Мелле.
Единственный гол сборной России на счету Артема Дзюбы (с пенальти). Форвард «Зенита» повторил рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду.
- В параллельном матче группы B сборная Бельгии обыграла сборную Финляндии со счетом 2:0 и набрала девять очков.
- По итогам трех матчей сборная России заняла последнее место в группе и вылетела с Евро-2020.
- Второе место вырвала Дания.
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