Сборная Финляндии проиграла Бельгии в последнем туре группового этапа Евро-2020 со счетом 0:2.
Финляндия самоотверженно сражались против сборной Бельгии на «Санкт-Петербург Арене», но «красные дьяволы» дожали соперника в конце игры. На 74-й минуте автоголом отметился вратарь финнов Градецки, а добил соперника 7 минут спустя Лукаку – 0:2.
- У Ромелу Лукаку теперь 63 гола за сборную.
- Бельгия финишировала на первом месте в группе В/
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