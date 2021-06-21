Опубликовано 21/06/2021 в 20:51 GMT | Обновлено 21/06/2021 в 20:53 GMT

Сборная Финляндии проиграла Бельгии в последнем туре группового этапа Евро-2020 со счетом 0:2.

Финляндия самоотверженно сражались против сборной Бельгии на «Санкт-Петербург Арене», но «красные дьяволы» дожали соперника в конце игры. На 74-й минуте автоголом отметился вратарь финнов Градецки, а добил соперника 7 минут спустя Лукаку – 0:2.

У Ромелу Лукаку теперь 63 гола за сборную.

Бельгия финишировала на первом месте в группе В/

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