Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Австрии (0:1).

«Я думаю, здесь в первую очередь физически команда не выдержала. Нам всегда тяжело играть на таком уровне, три игры в таком сжатом периоде. Но мы это прекрасно знали. Мы много проигрывали индивидуальных дуэлей, у нас было много невынужденных ошибок, и из-за одной, когда мы в середине потеряли мяч, в самой простой ситуации получили угловой и пропустили мяч.

Дело сегодня даже не в эпизодах, мы говорим обо всем матче. Нам было физически тяжело, мы везде опаздывали, поэтому [нельзя] говорить о какой-то конструктивной игре, когда команда просто не была готова. И несмотря на это, команда все-таки боролась до конца, искала моменты, хоть и считанные, которые создали. За то, что команда не опустила дух, продолжала дальше верить – думаю, это единственный оптимистичный момент в анализе игры.

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Не знаю пока, что нас ждет впереди. Нужно будет дождаться всех игр, тогда будет понятна дальнейшая судьба. Будем готовиться – если у нас есть хоть какой-то минимальный шанс, мы обязаны оставаться здесь», – отметил Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Украины уступила Австрии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со счетом 0:1.

Украинская команда заняла третье место в группе C и с разницей мячей -1 все еще претендует на выход в 1/8 финала.

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