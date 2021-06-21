Главный матч года закончился избиением: Дания вонзила Матвею Сафонову два, потом чуть подпустила парней Черчесова, но вскоре прибила шансы России на плей-офф. Понятно, что сборную сейчас уничтожат в медиа, но пора искать плюсы.

Во-первых, у России появился отличный вратарь: Сафонов уверенно отыграл против Финляндии, а потом спасал ворота с Данией – не его вина, что защитники (и Роман Зобнин) тотально предали голкипера. Обиднее всего было перед третьим голом: Сафонов прыгал и тащил, а потом его безжалостно расстреляли. Претензий к Моте точно нет – он должен остаться первым номером сборной.

Георгий Джикия, Россия – Дания Фото: Getty Images

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Во-вторых, Черчесов обязан подать в отставку. Самый ненавидимый тренер в российской истории долго бесил пресс-конференциями, павлильим подходом и баном на слова. Все это прокатывало, когда Россия добивалась результата – выходила в топ-8 мира и уверенно отбиралась на Евро. Потом результаты стали хуже, но тигроподобный Черчесов давал понять: ждите чемпионата Европы, все в порядке, мы зарешаем. Два разгрома за три матча – действительно гуд. Теперь у России будет новый тренер. Если нет, значит, русский футбол безнадежен и мертв: выступление получилось абсолютно кошмарным, Александр Дюков обязан принять меры.

В-третьих, сборная должна масштабно обновиться. Федор Кудряшов и Юрий Жирков – точно аут, Артем Дзюба – под вопросом, сомнительные и мутные вызовы тоже исчезнут. 1:4 в Дании – отличный момент, чтобы прочувствовать дно и оттолкнуться. Но искать поводы для оптимизма невыносимо тяжело. Сборная России – снова одна из слабейших команд Европы. Как в 2004-м и как в 2016-м. Хуже, чем в 2012-м.

Эта команда просто исчерпала себя.

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