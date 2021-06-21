Сборная России крупно проиграла Дании в решающем матче группового этапа чемпионата Европы-2020 со счетом 1:4.

Поражение стало 20-м для главного тренера Станислава Черчесова во главе национальной команды. Это антирекорд для коуча по проигранным матчам. Также у Черчесова 24 победы и 13 ничьих в 57 играх.

У ближайшего преследователя – Гуса Хиддинка – с 2006 по 2010 гг. в 39 матчах было 10 поражений. Худшая статистика – у Анатолия Бышовца в 1998-м, при котором сборная проиграла все шесть матчей.

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Россия заняла четвертое место в группе B, уступила Дании и Финляндии по очным матчам и разнице голов и вылетела с Евро-2020.

При Черчесове сборная занимала третье место в группе на Кубке конфедераций-2017 и выходила в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. Контракт Станислава действует до конца ЧМ-2022.

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