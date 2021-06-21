Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал крупное поражение в решающем матче группового этапа чемпионата Европы-2020 против Дании (1:4).

«Это лишний раз показывает, что на таком уровне… Когда ты не забиваешь 100-процентные моменты, неправильно ими распоряжаешься, мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем – мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам все разжевали, все объяснили, но когда ты сам себе на протяжении турнира привозишь голы – я не говорю, что условно кто-то, – мы, игроки, футболисты. Конечно, мы из-за этого проигрываем.

Первый гол на ровном месте. Все получается, мы не забиваем, были моменты 100-процентные. И на таком уровне не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар – гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное.

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Еще раз хотелось извиниться перед теми, кто в нас верил, мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, – наслаждайтесь, можете нас материть, костерить и, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне... Еще атмосфера потрясающая, вот к чему надо стремиться. Помимо игры в футбол еще и к болельщикам.

Не может быть лучший плеймейкер в команде – вратарь. У нас все передачи вратарю. Как только хороший соперник, если у бельгийцев уровень выше, то Дания более-менее нашего уровня. Если бы не сумасшедший гол, мы с ними на равных играли. Они больше контролировали, мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы, и с ними справлялись.

На таком уровне забиваешь, ведешь 1:0, и игра переворачивается. Вместо того, чтобы вести, – 0:1. Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались. Второй гол надломил немножко, но мы хотели помочь Зобе [Роману Зобнину], потому что он извинился в раздевалке. Понятно, что неприятно. Зоба – сам боец, мы все так можем ошибиться.

Просто когда мы забили, шанс какой-то замаячил, реально. Начали подходить, и тут мы пропускаем сумасшедший гол с 40 метров. Сафон [Матвей Сафонов] перед этим тащит три раза подряд, все равно пропускаем и начинаем разваливаться. Какие-то контратаки, любой вынос у них, мы сразу же падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

После поражения от Дании сборная России заняла четвертое место в группе B и закончила выступление на чемпионате Европы-2020.

Россия в третий раз подряд не попала в плей-офф Евро. Из девяти крупных турниров (ЧЕ и ЧМ) русские футболисты выходили из группы лишь в 2008 и 2018 гг.

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