После 75-й минуты сборная Дании перешла с футбола на дартс. Финальные голы в ворота Матвея Сафонова казались точнейшими попаданиями в красное. Станислав Черчесов гневно топтал техническую зону, его защитники все чаще забывали о соперниках, а итог – 1:4 и привычный вылет из группы.

Главный парадокс – в первом тайме Россия выдала крепкую защиту против одной из лучших атак прошедших туров. До перерыва команда Черчесова лидировала по ударам (4 против 3): выпады Александра Головина и Алексея Миранчука казались более горячими, чем затяжные атаки датчан. Два из трех выстрелов скандинавы нанесли из-за пределов штрафной. Доступ к коробке им перекрыли: в первые 45 минут хозяева уложили лишь семь действий в этой зоне.

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Одним из главных инструментов сборной Дании стали смещения Мартина Брэйтуэйта. 8 из 14 касаний до перерыва форвард набил на правом фланге. Нападающий «Барселоны» регулярно отскакивал в зону Далера Кузяева. Таким типом движений он не только путал игрока на незнакомой позиции, но и создавал пространство для рывков Миккеля Дамсгора и Томаса Дилейни в финальную треть.

Брэйтуэйт в типичной манере сместился на правый фланг. Его закрыли Кузяев, Зобнин и Головин. Фото: Other Agency

Россия стягивала к Кузяеву подстраховку. На другом фланге Марио Фернандес лично сдерживал Йоакима Меле. Получался успешный конструкт, порушенный неожиданным голом на 38 минуте.

Второй тайм запустил известные события. Правда, на фоне обреза Романа Зобнина померкли другие ошибки российских игроков. Самая яркая – перед голом Андреаса Кристенсена. Мало того, что Вячеслав Караваев забыл истинное значение слова «вынос», так еще и сразу четыре защитника резко заблокировали обзор Сафонова. Неудивительно, что плотный удар защитника прошил его ворота.

Ошибка игроков сборной России перед голом Кристенсена: сразу четыре футболиста перекрыли обзор Сафонову. Фото: Other Agency

То же самое – в эпизоде с последним голом датчан. Марио взял в напарники Максима Мухина и развернулся в нескольких метрах от оппонента. Помешали ли они удару? Нет. Закрыли ли Сафонова? Да.

Фернандес и Мухин помешали Сафонову в эпизоде с третьим голом сборной Дании. Фото: Other Agency

Если суммировать, сборная России раздала позитива в первом, но покосилась во втором тайме. Когда Черчесов заговорит об уверенной защите до голов, он будет прав. Другое дело, что это не оправдывает системные провалы, типичные для команды в других аспектах игры.

Пока сборная еще могла зацепиться за третье место в группе, комментатор на российском ТВ удрученно заметил: у нас одинаковые очки с конкурентами, но разница голов, конечно, хуже. Его «конечно» очень емко описывает проблемы команды при Черчесове. Да, Станислав готовит неплохую защиту на системном уровне, но если она рушится, то ни в чем другом опору уже не найти.

Ход с Кузяевым на фланге так и остался сомнительным. Атака с Головиным и Миранчуком может сиять, как в первом тайме против Дании или на отдельных отрезках с финнами, но уверенной системы не задаст. Забросы на Дзюбу – почти архаизм.

Матч против Дании усилит каждую из этих претензий. Чем ответит сборная? При Черчесове – есть ощущение, что ничем.

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