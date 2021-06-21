Опубликовано 21/06/2021 в 22:28 GMT | Обновлено 21/06/2021 в 22:30 GMT

Сборная России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы крупно уступила Дании (1:4), заняла последнее место и покинула турнир.

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