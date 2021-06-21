Сборная России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы крупно уступила Дании (1:4), заняла последнее место и покинула турнир.
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НУЖНО ЛИ УВОЛЬНЯТЬ ЧЕРЧЕСОВА ПОСЛЕ ЕВРО?
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- Черчесов руководит сборной России с 2016 года.
- Его контракт с РФС рассчитан до лета 2022 года.
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