В решающем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно уступила Дании – 1:4. В составе скандинавов отличились Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59-я), Андреас Кристенсен (79-я) и Йоаким Мелле (82). Единственный мяч россиян забил Артем Дзюба с пенальти (70-я минута).
Станислав Черчесов после поражения подвел итоги встречи. В отставку он не собирается.
«В плане качества и готовности это была наша лучшая игра. Не сложился результат. План на игру выдерживался, у нас было несколько хороших моментов. К сожалению, мы не забили, и первый же полумомент у соперников завершился голом. На второй тайм вышли отыгрываться, соорудили гол сами себе.
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Перестроили игру, отыграли один мяч, хотели и дальше. При своем штрафном: соперник выбил мяч – быстрая контратака. Мы прекрасно знаем, как они контратакуют, поэтому построили так игру. Пропустили две контратаки и поплатились.
Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо все переоценить, сделать выводы.
Болельщики имеют право переживать, мы должны исправляться. Скоро отборочные матчи чемпионата мира, надо делать боеспособную команду», – сказал Черчесов после матча.
НУЖНО ЛИ УВОЛЬНЯТЬ ЧЕРЧЕСОВА ПОСЛЕ ЕВРО?
- Россия, как и Дания с Финляндией, набрала три очка. Но из-за худшей разницы мячей заняла последнее место в группе.
- Черчесов руководит сборной России с 2016 года.
- Его контракт с РФС рассчитан до лета 2022 года.
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