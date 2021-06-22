Опубликовано 22/06/2021 в 04:56 GMT | Обновлено 22/06/2021 в 05:16 GMT

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко заявил о желании возглавить национальную команду в случае ухода Станислава Черчесова с поста главного тренера.

«Нельзя вешать ответственность на конкретного тренера или футболиста. Нужно разбирать все в комплексе, глубже смотреть на проблемы. Например, на детский футбол. Вешать все на одного человека неправильно. Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и все развалил. Готов ли сменить Черчесова на посту главного тренера? Конечно. С удовольствием», – приводит слова Онопко РБК-спорт

21 июня сборная России встречалась с командой Дании в рамках заключительного группового этапа Евро-2020. Матч состоялся на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился разгромом россиян 1:4. На 38-й минуте отличился Миккель Дамсгор. На исходе часа игры Юссуф Поульсен воспользовался грубой ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан. На 69-й минуте сборная России отыграла один мяч: с пенальти отличился Артём Дзюба. На 80-й минуте забил Андреас Кристенсен, еще через две минуты Йоахим Мехле сделал счет разгромным.

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По итогам группового этапа первое место в группе B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков.

У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне покидают турнир на групповой стадии.

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