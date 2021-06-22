Опубликовано 22/06/2021 в 05:21 GMT | Обновлено 22/06/2021 в 05:22 GMT

21 июня сборная России встречалась с командой Дании в рамках заключительного группового этапа Евро-2020. Матч состоялся на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился разгромом россиян 1:4.

На 38-й минуте отличился Миккель Дамсгор. На исходе часа игры Юссуф Поульсен воспользовался грубой ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан. На 69-й минуте сборная России отыграла один мяч: с пенальти отличился Артем Дзюба. На 80-й минуте забил Андреас Кристенсен, еще через две минуты Йоахим Мехле довел счет до разгромного.

Opta Ivan отмечает, что сборная России допустила целых три результативных ошибки. Ни одна другая сборная не может похвастаться таким достижением со знаком минус: у всех не больше одной.

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Россия дома разгромно проиграла Бельгии 0:3, затем обыграла Финляндию 1:0 и уступила сборной Дании в Копенгагене 1:4. Чемпионат Европы для команды Станислава Черчесова закончен.

Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и прекратила борьбу на турнире.

Лидером группы B стала сборная Бельгии.

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