Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020. После разгромного поражения от национальной команды Дании чиновник призвал не набрасываться на российских футболистов и тренерский штаб с оскорбительными комментариями.

«Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не дает оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду», – сказал Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, на Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии 0:3, затем обыграла Финляндию 1:0 и уступила сборной Дании в Копенгагене 1:4. Чемпионат Европы для подопечных Станислава Черчесова закончен.

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