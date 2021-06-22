22 июня на Евро-2020 – день всего двух матчей: определяется положение дел в группе D. Ради сохранения спортивного принципа матчи Англии, Чехии, Хорватии и Шотландии пройдут одновременно – здесь вам помогут онлайны на Eurosport.

22 июня, расписание дня на Евро

(по московскому времени)

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