22 июня на Евро-2020 – день всего двух матчей: определяется положение дел в группе D. Ради сохранения спортивного принципа матчи Англии, Чехии, Хорватии и Шотландии пройдут одновременно – здесь вам помогут онлайны на Eurosport.
22 июня, расписание дня на Евро
(по московскому времени)
Евро-2020
2 английских фана прошли через коридор шотландцев. Их облили
22:00. Чехия – Англия (Первый канал, текстовый лайв Eurosport)
22:00. Хорватия – Шотландия («Матч ТВ», текстовый лайв Eurosport)
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