Сборная Англии и пенальти – криповая история: начиная с 1990 года команда шесть раз вылетала с крупных турниров именно после серии 11-метровых. В 1996-м успех ненадолго улыбнулся англичанам на домашнем Евро в четвертьфинале, а только в 2018 году команда впервые справилась с послематчевой лотереей на чемпионатах мира.

К аховой статистике приложил руку и нынешней тренер Гарет Саутгейт: частый гость его кошмаров – полуфинал против Германии на Евро-1996. Алан Ширер забил на третьей минуте, но Штефан Кунц сравнял счет, и матч докатился до серии пенальти. Команды реализовали по пять ударов, а шестым к мячу подошел 25-летний Саутгейт.

Он пробил так слабо, что немецкий вратарь Андреас Кепке потащил без особых затруднений. Потом к мячу подошел Андреас Меллер и вывел Германию в финал. Английский премьер-министр Джони Мейджор сочувственно обнял Гарета, а зрители на «Уэмбли» бушевали. Саутгейт не был звездой команды – лишь крепким середняком, который играл за «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и «Миддлсбро».

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В колонке для The Sun Ширер вспоминал, что у Саутгейта не было опыта в пробитии пенальти. Тренер Терри Венейблс за несколько минут до начала серии спросил у Гарета, готов ли он взять на себя один из ударов, и это, по словам Сатугейта, поразило его «как гром среди ясного неба».

«Я обдумываю это уже пару десятилетий, – признался Саутгейт позже, когда сам возглавил сборную Англии. – Возможно, было бы смелее отказаться, если ты не уверен в себе. Но серия пенальти в те годы не была настолько частым явлением. Матчи Кубка Англии, например, игрались до двух или трех побед, так что мы нечасто оказывались в таких ситуациях, как сейчас. Глубина знаний и понимание были не такими обширными, мы не имели столько информации, сколько у нас есть на данный момент».

Незабитый пенальти в полуфинале Евро-1996 действительно не покидает Саутгейта до сих пор. В 2017-м он отказал BBC и не стал участвовать в съемках документального фильма о том турнире. «Есть только одна причина, почему вы меня туда зовете, а я не хочу о ней говорить», – заявил Гарет.

Гарет Саутгейт на Евро-2020 Фото: Getty Images

Кажется Саутгейт сделал правильные выводы из фатальной ошибки. В 1/8 финала ЧМ-2018 Англия докаталась до ничьей с Колумбией, и перед командой замаячила серия пенальти. Букмекеры и любители ставок потирали руки, предвидя очередное поражение, но англичане справились и завершили турнир матчем за бронзу. Саутгейт рассказывал, что посвятил отрабатыванию 11-метровых значительную часть подготовки.

На Евро-2020 над Англией в ближайшее время не висит угроза проверки серией пенальти: команда Саутгейта не без проблем, но вышла в плей-офф, набрав четыре очка в двух матчах. Даже если англичане проиграют чехам в последнем туре группового этапа, то отправятся в 1/8 с третьего места. А там возможна очередная проверка.

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