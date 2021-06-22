Капитан сборной России Артем Дзюба жестко ответил корреспонденту, попросившему комментарий после вылета с Евро-2020 и возвращения в страну. Игрок не стал подходить к журналистам и отказался отвечать на вопросы.
В ответ на замечание корреспондента о том, что игроки прячутся за спинами правоохранителей, футболист крикнул: «Я уже ответил на все вопросы! Я от вас не прячусь, особенно от тебя!».
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Сразу после посадки сборную России окружили представители ОМОНа и Росгвардии. Для охраны футболистов и тренера прибыли пять полицейских машин и микроавтобус росгвардейцев. Журналисты так и не смогли пообщаться с игроками и получить хоть какие-то объяснения разгрому против сборной Дании 1:4.
- Россия набрала 3 очка на Евро-2020 и не вышла в стадию плей-офф.
- Лидером в квартете B стала сборная команда Бельгии.
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