Станислав Черчесов однозначно заслужил отставку: когда ты входишь в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров турнира, но занимаешь последнее место в группе, реальных оправданий быть не может. Тем более, Россия готовилась к Евро именно так, как просил Стас: по его требованию чемпионат страны закончили на неделю раньше всех, а потом организовали элитные сборы в Австрии. Не помогло – сейчас Черчесов должен уйти. Но если вдуматься, его объективно подвели игроки.

Первый матч сборная России отдала бы в любом случае – бельгийцы просто сильнее. Понятно, что там Стас экспериментировал: сыграл в двух центральных защитников (один из них – Семенов), дал шанс Шунину и пытался обойтись без Миранчука в старте. Это закончилось разгромом, но в двух других матчах сборную сломала не убогая тактика, а индивидуальные ошибки и промахи.

Станислав Черчесов дает указание игрокам Фото: Getty Images

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Например, Оздоев и Кузяев не сделали жирную разницу с Финляндией, хотя вполне могли. Да, научно доказано, что на реализацию невозможно повлиять, но Самедов после аналогичного промаха с Алжиром в 2014-м впал в двухмесячную депрессию. Он осознавал: Россия не попала в плей-офф ЧМ из-за него. Так и здесь. Очевидно, финнов нужно было гасить увереннее, но во втором тайме чувствовалось, что Россию устраивала победа с любым счетом – игроки тупо остановились. Это странно, учитывая формат Евро с мини-турниром третьих мест, но зато Финляндия теперь выше ребят, которые получают 1,5-2 млн евро в год. Может быть, они о чем-то задумаются. Хотя вряд ли.

Матч с Данией Черчесов начал абсолютно нормально – до первого мяча Россия играла лучше. Но опять же: если Головин после единственного крутого прохода за турнир никого не видит и пуляет во вратаря, виноват не тренер. И если Зобнин выкатывает самый шедевральный ассист ивента, дело тоже не в Черчесове. И если при счете 0:2 Россия элементарно перестает играть (даже несмотря на пенальти), вопросы тоже возникают не только к Черчесову. Последние 20 минут матча были жалкими и убогими: Дания унижала соперника ударами из вратарской (перед пушкой Кристенсена), проводила идеальную контратаки и активно работала на лучшую разницу – чудовищный мастер-класс.

Где в это время был Дзюба, капитан команды и человек, который вечно ноет, что у нас слабая психология? Почему у Головина 0 острых передач по статистике Opta? Что со статистикой у Фернандеса, отдавшего всего 65% точных пасов? И так можно спросить почти каждого игрока.

Александр Головин, Россия – Дания на Евро-2020 Фото: Getty Images

Безусловно, к Черчесову тоже полно вопросов, но тренер сборной не в состоянии научить футболистов самым базовым вещам. На ЧМ-2018 Россия реализовывала даже полумоменты и мечтала доказать хейтерам, что у нас достойная команда. На Евро-2020 все поплыли: игроки забыли про гордость и хотели поскорее уехать домой, лишь бы не гоняться за подорванными датчанами.

Поэтому делать Черчесова главным лузером и единственным виновником катастрофы слишком примитивно. Он сорвал голос на разносе после Бельгии, сделал выводы перед Финляндией и подготовил неплохой стартовый план на Данию. Стаса услышали не до конца – это его беда. Но и тем, кто слушал, должно быть стыдно за последние минуты на Евро Казалось, в тот момент за результат переживал только Черчесов, который до последнего жестикулировал и бесился, хотя явно понимал, что ничего уже не спасти.

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