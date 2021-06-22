Следить за игрой команды Роберто Мартинеса на Евро-2020 – одно удовольствие. Все благодаря Кевину Де Брёйне и Ромелу Лукаку. В матче третьего круга в группе B они разобрались со сборной Финляндии – мощнейшая пара разрывает национальные турниры уже шесть лет.

Сборная Бельгии завершила групповой раунд Евро-2020 и вышла в плей-офф с первого места. Перед 1/8 бельгийцы обыграли сборную Финляндии (2:0). Расстановка 3-4-3 позволила «дьяволам» численно превзойти тройку финских полузащитников в центре поля. Пока Аксель Витсель разворачивал атаки и по сути был связующим звеном между флангами, Кевин де Брёйне искал возможность для паса на Ромелу Лукаку. Чтобы раскачать финскую оборону, команде Роберто Мартинеса понадобился час. На 65-й минуте этот шанс появился: перед штрафной Лукаса Градецки Кевин вырезал идеальный проникающий пас на Лукаку. Опекающие нападающего Тойвио и Араюури не успели за мячом, и Ромелу в два касания забил первый мяч в игре. Оказалось, что форвард немного залез в офсайд. На табло вернулись нули, но ненадолго.

После реализованного углового Бельгия почувствовала себя увереннее и стала больше рисковать – чаще вступать в единоборства и бить по воротам. На 81-й минуте, в очевидной ситуации, когда атака требует перевода на фланг и подачи в штрафную, Кевин не пустил мяч к угловому флажку. Де Брёйне неожиданно вырезал на Лукаку, который получил пас в районе точки пенальти, развернулся и в касание вколотил мяч в сетку ворот. Финны долго потели на «Санкт-Петербург Арене», но забить лучшей команде Европы оказалось невыполнимой задачей. Кевин был признан лучшим игроком матча.

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Ромелу Лукаку, Финляндия VS Бельгия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Тандем разрушительного форварда и креативного полузащитника «Сити» помог сборной Бельгии выйти в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе. Это уже не первый раз, когда Де Брёйне и Лукаку тащат национальную команду. Их связка работает шесть лет, в течение которых Кевин ассистирует своему партнеру в заключительной стадии каждого крупного турнира.

В 2014-м году сборная Бельгии уверенно вышла в 1/8 финала ЧМ в Бразилии, где встретилась с командой из США. В основное время команды победителя не выявили. В самом начале первого овертайма Лукаку влетел в штрафную соперника и выдал набегающему Кевину Де Брёйне, который умело обошел защитника и прицельно выстрелил в дальний угол. Тим Ховард оказался бессилен перед таким метким ударом – 1:0 в пользу Бельгии. Спустя 12 минут уже Кевин заметил, как на подступах к штрафной Лукаку показывает рукой вперед и просит пас. Точная передача в ногу оставила всех защитников позади, а Ромелу спокойно реализовал свой шанс. На 107-й минуте «дьяволы» пропустили один мяч, но это не помешало им победить. В четвертьфинале того ЧМ сборная Бельгии вышла на Аргентину и уступила с минимальным преимуществом (0:1).

Кевин Де Брёйне в матче Бельгия VS США на ЧМ-2014 Фото: Getty Images

На ЧЕ-2016 в матче против Ирландии (3:0) ассист Де Брёйне помог Лукаку побить рекорд сборной. Ромелу вонзил два гола и стал первым игроком с ЧМ-1998, оформившим дубль за Бельгию на турнире. Тогда в игре с Мексикой (2:2) два мяча забил Марк Вильмотс. Также Лукаку оказался шестым игроком в истории страны, забивавшим и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы.

Сборная Бельгии на ЧЕ-2016 Фото: Getty Images

На ЧМ-2018 в России связка Де Брёйне – Лукаку растерзала сборную Панамы в группе (3:0), а в четвертьфинале отправила домой бразильцев (1:2). Всего за турнир форвард «красных дьяволов» наклепал четыре мяча и уступил в гонке бомбардиров лишь нападающему сборной Англии Хари Кейну (у него шесть голов).

Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне, ЧМ-2018 Фото: Getty Images

За шесть лет Бельгия превратилась в одну из сильнейших сборных мира. Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку раскрылись как в национальной команде, так и в клубах. Евро-2020 – прекрасная возможность для команды Роберто Мартинеса взять трофей. Бельгийцам попалась легчайшая группа B, где были очевидны победы над Россией, Данией и Финляндией. «Дьяволы» врываются в плей-офф, а это значит, что самое время следить за легендарной бельгийской связкой, которая так поразила в игре с финнами.

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