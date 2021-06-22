Йосеф Шурал – футболист, предсказавший собственную смерть. Как складывалась его карьера и что известно о страшной трагедии, которая действительно произошла 29 апреля 2019 года?

Роль на Евро-2016

Йосефа Шурала нельзя назвать игроком первой величины в футбольном мире. В 2013 году он дебютировал за сборную Чехии в товарищеском матче с Канадой, а единственный мяч за национальную команду забил в ворота Нидерландов в отборочном турнире чемпионата Европы-2016. Йосеф выходил на поле за сборную нечасто и исключительно на замену, но каждый раз выкладывался и показывал максимум.

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Йозеф Шурал против Нидерландов на Евро-2016 Фото: Getty Images

В отборе на Евро-2016 Чехия заняла первое место в группе и попала в финальную часть турнира, где Шуралу тоже удалось получить игровое время. Что может быть лучше, чем быть полезным в своей национальной команде? Карьера 26-летнего полузащитника стремительно шла в гору, но судьба распорядилась иначе, чем планировали Йосеф Шурал и его близкие.

Как все произошло

Страшная авария произошла после матча 30-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» – «Аланьяспор». Прямой самолет в Аланию был отложен на целых восемь часов, и семеро легионеров решили арендовать местный автобус, чтобы быстрее добраться домой к семьям. Однако по пути, всего за пять километров до пункта назначения, оба водителя микроавтобуса неожиданно заснули, и машина, потеряв управление, на скорости опрокинулась в кювет.

Самый сильный удар пришелся на правую сторону автомобиля. Открылась дверь, и Шурал на огромной скорости выпал из автобуса. От полученных травм полузащитник сборной Чехии скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание.

Прощание с Йозефом Шуралом Фото: Getty Images

Предчувствие его не обмануло

В начале февраля Йосеф во второй раз стал отцом. Но никто не мог и предположить, что футболисту не суждено увидеть, как его новорожденная дочь станет взрослой. В какой-то мере чешский полузащитник даже предсказал собственную смерть. Пусть случайно, но от этого не менее пугающе.

В инстаграме Шурал просто попрощался со своим бывшим клубом – пражской «Спартой». Йосеф выложил фотографию, на которой он с расставленными руками словно парит в воздухе, а над его головой на чешском языке золотыми буквами написано его имя. Над надписью указана дата: 2016-2019.

Почему Шурал не выбрал другой способ попрощаться с клубом? Почему просто не написать трогательный прощальный пост или не опубликовать статистику? Число 2019 стало для Йосефа роковым. Оно закончило сразу два пути: карьерный и жизненный.

Но и фотография профиля в социальной сети тоже как будто пророческая. Шурал стоит в белой игровой футболке на фоне облаков и смотрит куда-то за горизонт.

Воспоминания о незаметном герое Евро-2016

На родине многие с теплотой вспоминают футболиста. По словам главного тренера сборной Чехии Ярослава Шилгавы, Шурал всегда был невероятно скромным и честным.

«Я знал нашего Пепу еще когда он играл клубе «Слован». Он был скромным и честным парнем и оставил о себе только хорошие воспоминания. Эта новость меня просто потрясла. Это потеря не только для чешского футбола или мирового, но в первую очередь – для его близких. Выражаю искренние соболезнования его семье», – поделился Шилгавы.

Ярослав Шилгавы Фото: Getty Images

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик также вспомнил Шурала, с которым зачастую пересекался на поле в чемпионате Чехии:

«Конечно, это трагедия для всех. Он был командным человеком, в жизни следил не только за собой, но и за другими. Сегодня многие люди думают о себе, а этот человек всегда заботился об остальных на поле. Он был хорошим капитаном, лидером «Спарты» в одно время. Может быть, за это его и любили».

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