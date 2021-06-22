Сборная России позорно проиграла в Копенгагене датчанам (1:4), заняла последнее место в группе и вылетела с Евро-2020. У болельщиков и экспертов возникли вопросы к игре всей команды, как и к единственному позитивному моменту в матче: нырял ли Александр Соболев в эпизоде с пенальти в ворота Каспера Шмейхеля?

На 68-й минуте при счете 0:2 главный арбитр Клеман Тюрпен поставил мяч на точку и не отменил решение даже после непродолжительной консультации с ВАР. При этом игроки датской сборной выразили полное несогласие с мнением рефери: они впятером окружили француза, а Шмейхель от недоумения закрыл лицо руками.

Было ли нарушение на Соболеве? Бывший судья международной категории Сергей Хусаинов считает, что Тюрпен правильно рассмотрел эпизод.

Евро-2020 «Соболев акцентировал падение, но фол был». Хусаинов – о пенальти ЧАС НАЗАД

Фол на Александре Соболеве Фото: Getty Images

– В мяч играл Соболев, игрок сборной Дании пытался помешать. Да, легкое касание. Да, акцентировал падение. В середине поля, любой, даже начинающий арбитр – свисток. А обстановка в этом матче была такова, что не требовалось применять какие-то дополнительные волевые усилия по принятию или непринятию ответственного решения по этому игровому эпизоду.

– На повторе было видно, что руки находятся на спине, и толчок был небольшой…

– Там не только руки. Правая коленка еще. Игрок сборной Дании делал движение параллельно воротам, а Соболев – вперед, поэтому такое легкое столкновение. Без желтой карточки. Это обычный фол, но просто произошел в штрафной площади.

– Странно, что арбитр даже не стал смотреть повтор.

– Да это обычное нарушение правил, – заявил Хусаинов в комментарии Eurosport.ru.

Арбитр Игорь Федотов выразил другое мнение. «Соболев нарисовал падение – это не 11-метровый. У защитника лежали руки на спине, поэтому для ВАР это не явная и очевидная ошибка. Так что следовало продолжить игру», – поделился он с «Чемпионатом».

Если рассмотреть эпизод детальнее, то на правомерность решения Тюрпена повлияли два действия защитника Янника Вестергора. При первом контакте датчанин обхватил Соболева соперника рукой за талию.

Второй момент – когда Александр сделал движение к воротам и готовился создать отрыв от опекуна, тот второй рукой подтолкнул его в спину.

Учитывая динамику момента и быстроту принятия решения Соболевым, этих касаний было достаточно для падения. Что, как заметил Хусаинов, не отменяет факта – Александр «акцентировал падение». То есть слегка приукрасил значимость нарушения. Что не должно было повлиять на исход эпизода – пенальти был.

ЭТО ПЕНАЛЬТИ? Да, нарушение было Нет, Соболев – дельфинчик

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