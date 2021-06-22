Стало известно, сколько призовых заработала сборная России по итогам Евро-2020.
По информации РБК, сумма достигла 10,75 миллионов евро. Сообщается, что эти деньги будут направлены В Российский футбольный союз. 1,5 миллиона – средства за победу в матче второго тура группового этапа со сборной Финляндии.
Общая сумма призовых за участие в финале составляет 371 миллион евро. Все участники финальной части турнира гарантированно получат 9,25 миллионов евро.
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- Россия покинула турнир после группового этапа, заняв последнее место в группе В.
- Команда набрала только три очка за победу над финнами. Бельгии и Дании россияне проиграли с общим счетом 1:7.
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