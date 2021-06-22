Опубликовано 22/06/2021 в 10:22 GMT | Обновлено 22/06/2021 в 10:25 GMT

Стало известно, сколько призовых заработала сборная России по итогам Евро-2020.

По информации РБК , сумма достигла 10,75 миллионов евро. Сообщается, что эти деньги будут направлены В Российский футбольный союз. 1,5 миллиона – средства за победу в матче второго тура группового этапа со сборной Финляндии.

Общая сумма призовых за участие в финале составляет 371 миллион евро. Все участники финальной части турнира гарантированно получат 9,25 миллионов евро.

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