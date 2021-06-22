Нападающий сборной Шотландии Линдон Дайкс побрил голову перед Евро-2020 и даже пытался заставить партнеров по национальной команде поддержать его и устроить «лысый флешмоб». Оказывается, в действиях Дайкса действительно есть смысл, а подобные ритуалы с прическами уже устраивали разные футболисты.

В чем смысл бритой головы?

Линдон Дайкс объяснил, что для него бритая голова не просто элемент имиджа. Он считает себя настоящим шотландским воином и собирается демонстрировать на Евро-2020 силу несгибаемого духа. Лысая голова – символ, означающий, что Шотландия объявила войну. Дайкс проникся легендами об освобождении Шотландии, где герои сопротивления наголо брили головы, чтобы запугать своих злейших врагов. И теперь Линдон пытается навести ужас на соперников в группе.

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Линдон Дайкс против сборной Англии Фото: Getty Images

Игрок заявил, что его лысая голова действительно работает, иначе как же они тогда удержали ничью с Англией? Дайкс превратил смену имиджа в церемонию посвящения и теперь очень горд и доволен собой. «Я с бритой головой, соперники видят меня и знают: этот парень настроен серьезно, он будет драться до последнего!» – объяснил журналистам нападающий.

Как отреагировала команда?

Сборная Шотландии с юмором отнеслась к лысой голове Дайкса. Однако, когда игрок на полном серьезе стал убеждать остальных футболистов присоединиться к нему, многим эта идея показалась безумной. Линдон мечтал побрить всех партнеров по национальной сборной и заявил: «Тогда наши соперники боялись бы даже появляться на поле, если бы только вся команда последовала моему примеру».

Команда не стала сбривать прически – во всяком случае, пока что. Особенно против были Билли Гилмор и Грант Хэнли. Они сказали, что их вполне устраивают нынешние волосы. А то, что Шотландия вдохновлена и идет на каждый матч, как на войну, и так показывает сам Линдон Дайкс.

Линдон Дайкс и сборная Шотландии Фото: Getty Images

Кто еще так делал?

Шел 1998 год, ЧМ во Франции. Игроки сборной Румынии решили подогреть интерес к своим персонам. Георге Хаджи, Дан Петреску и компания сделали резонансное и массовое обещание. Они дали слово покраситься в блондинов в случае выхода в плей-офф.

Хлопнув в первых двух турах Англию и Колумбию, румыны решили задачу с выходом из группы. Сказано – сделано. На заключительный матч группового этапа, где румынам оставалось сыграть с Тунисом, на поле вышли десять футболистов с окрашенной головой цвета блонд. Почему десять? Все просто. Богдан Стеля не смог выполнить обещание по довольно уважительной причине – он был лысым.

На чемпионате мира-2018 Оливье Жиру и Уго Льорис дали слово побриться налысо в случае победы на турнире. Кажется, Жиру не отважился сбривать все волосы и ограничился аккуратным «ноликом».

А вот защитник испанского «Вильярреала» Рауль Альбиоль сделал совершенно наоборот. Перед началом лиги Европы футболист дал обещание не стричься и не бриться целый сезон. Испанская магия сработала, и «желтая субмарина» победила на турнире, а довольные одноклубники прямо в раздевалке налысо побрили своего партнера.

Рауль Альбиоль, «Вильярреал» Фото: Getty Images

И совсем свежее обещание! Все игроки сборной Англии дали слово, что сделают прически как у Фила Фодена в случае победы на Евро-2020. Перед началом турнира Фил сменил имидж и сделал прическу в стиле Пола Гаскойна. Зададут англичане новый тренд или кто-то сумеет остановить их на пути к трофею?

Такие странные манипуляции с имиджем вдохновляют игроков перед тяжелейшими матчами и позволяют всем болельщикам наслаждаться атмосферой футбольного праздника.

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