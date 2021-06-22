Экс-арбитр СССР и России Сергей Хусаинов прокомментировал пенальти, назначенный в ворота сборной Дании за фол на Александре Соболеве.

– В мяч играл Соболев, игрок сборной Дании пытался помешать. Да, легкое касание. Да, акцентировал падение. В середине поля, любой, даже начинающий арбитр – свисток. А обстановка в этом матче была такова, что не требовалось применять какие-то дополнительные волевые усилия по принятию или непринятию ответственного решения по этому игровому эпизоду.

– На повторе было видно, что руки находятся на спине, и толчок был небольшой…

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– Там не только руки. Правая коленка еще. Игрок сборной Дании делал движение параллельно воротам, а Соболев – вперед, поэтому такое легкое столкновение. Без желтой карточки. Это обычный фол, но просто произошел в штрафной площади.

– Странно, что арбитр даже не стал смотреть повтор.

– Да это обычное нарушение правил, – заявил Хусаинов в комментарии Eurosport.ru.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу датчан.

Россия выиграла один матч на групповом этапе Евро-2020, заняла последнее место в квартете и покинула турнир.

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